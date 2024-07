Spojka je nedílnou součástí pohonného ústrojí většiny aut a její práce je, aby od sebe při přeřazení oddělila na pár chvil motor a převodovku. Musí snášet velké zatížení, je neustále v permanenci, a přitom spousta řidičů ani netuší, jak se k ní správně chovat.

Podle webů různých autoservisů její výměna vyjde řádově na desítky tisíc korun. „Za jejím předčasným zničením v podstatě bez výjimky stojí řidičské zlozvyky," uvádí například motoristický web Cartoq.

Zlozvyky začátečníků i pokročilých

Těchto pět zlozvyků, pokud je používáte běžně, podle různých motoristických webů zničí spojku (i převodovku) nejrychleji. Dělají je začátečníci, kteří teprve hledají cit pro zacházení s pedálem spojky, a dělají je i takzvaně pokročilí - často bezmyšlenkovitě.

1. Stojíte na ní, i když zrovna neřadíte

„Spojkový pedál bychom měli držet sešlápnutý pouze při řazení, brzdění nebo rozjezdu," zmiňuje nejzákladnější z pravidel motoristický web Frenkit.

„Pokud víte, že se v příštích dvaceti sekundách nepohnete, třeba v nehybné koloně nebo při čekání na zelenou, zastavte a vyřaďte. Dlouhé neúčelné sešlápnutí spojky může poškodit kuličkové ložisko v sestavě spojky," varuje web Cartoq. Prostě když stojíte nebo zpomalujete do úplného zastavení, vždy zařaďte neutrál a spojku sešlápněte až v okamžiku, kdy se zase chcete rozjet.

VIDEO: Na skok zpátky do autoškoly:

| Video: Youtube

2. V kopci spojku používáte místo brzdy

Spojka trpí i dalším zvykem: při stání v kopci ji používáte místo brzdy a držíte auto na místě tím, že máte zařazenou jedničku a spojku v záběru, ale jen tak, aby se vůz nerozjel.

„Tomu se říká prokluzování spojky. Prokluzující spojka se ale přehřívá a extrémně rychle se opotřebuje," píše motoristický web The AA .

3. Bezmyšlenkovitě ji sešlápnete v zatáčce

Dalším spolehlivým způsobem, jak spojce ve vašem autě významně zkrátit život, je bezdůvodně ji během jízdy sešlápnout.

„Někteří řidiči to dělají při projíždění zatáček tak nějak bezmyšlenkovitě. Je rozhodně lepší si přibrzdit nebo rovnou podřadit. Nejenže spojka neprokluzuje, ale zároveň šetříte brzdy auta, protože takzvaně brzdíte motorem," radí specializovaný web Mind of Mechanic.

4. Pedál jenom polechtáte a zařadíte

„Pedál spojky by měl být při každé změně rychlostního stupně, stejně jako při jeho zařazení nebo vyřazení, sešlápnut dostatečně, tedy nadoraz," píše motoristický web Car Treatments s tím, že při nedostatečném, tedy jen lehkém sešlápnutí a následném pokusu zařadit rychlost se ozve velmi nepříjemný skřípavý zvuk, kterému se někdy říká „přepočítávání zubů na převodovce". Další zvyk, který životnost spojky rozhodně neprodlužuje.



5. Nacpete do auta vše, co se do něj vejde

Každé auto má maximální povolené zatížení - překračování limitu usiluje o život hned několika mechanismů, spojku a převodovku nevyjímaje. „Čím větší je zatížení vozu, tím více může dojít k vážnému poškození spojkového systému, pneumatik nebo odpružení," uvádí web Frenkit.

Jak poznáte, že spojka odchází?

Weby autoservisů i debatní kroužky řidičů na různých fórech se shodují na tom, že spojka (a převodovka) by při správném zacházení měla vydržet tak dlouho jako auto. To je však spíše výjimka než pravidlo: kromě zmíněných hříchů se na jejím stavu může smutně podepsat i zanedbaná pravidelná údržba nebo také voda, která se dostane do převodové skříně například při jízdě hlubokými loužemi nebo z tlakové hadice při mytí podvozku.

„Zkušený řidič pozná okamžitě, že spojka takzvaně klouže, tedy není schopná přenášet výkon motoru. A poznáte to i vy," píše španělský motoristický web Actualidad Motor.

„Nejlépe když třeba na dvojku a v kopci přidáte plyn. Pokuď auto zrychluje paralelně s tím, jak rostou otáčky motoru, vše je v pořádku. Pokud ale motor vyletí do otáček a autu se nechce jet, objednejte se rychle do servisu," radí web Actualidad Motor.