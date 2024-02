V rozmezí několika týdnů se na náš trh s novými osobními automobily dostanou nové generace rodinných SUV Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan. Zatímco s produktem české značky jsem se zatím mohl svézt jen krátce a s kamuflovanými prototypy, Tiguan jsem již zvládl poměrně důkladně prověřit během mezinárodní jízdní prezentace ve Francii. Pro ty, kteří zatím váhají, k jakému vozu se přiklonit, přináším nyní stručný přehled rozdílů a shodných prvků nového Tiguanu a Koiaqu.

Pohonné jednotky oba vozy sdílejí | Foto: Se svolením VW

Škoda Kodiaq a Volkswagen Tiguan již řadu let patří na českém trhu s novými osobními automobily do první desítky nejžádanějších rodinných sportovně-užitkové vozů.

Je ale třea nejprve poznamenat, že nejsou ve zcela shodných „váhových" kategoriích. A spíše než hmotnost tím myslím velikost. Zatímco Tiguan i po nynějším nárůstu délky o tři centimetry stále patří do kategorie středně velkých SUV. S délkou 4539 nebude úplně neřešitelné najít u chodníku ve městě prostor pro zaparkování.

Porovnání stejných věcí v Kodiaqu a Tiguanu najdete v přiložené komentované fotogalerii

To v případě Kodiaqu již to bude s karosérií dlouhou 4758 milimetrů, tedy o více než dvacet centimetrů nataženou, poněkud horší. Proto z hlediska velikosti bude skutečným soupeřem Kodiaqu až na konec roku ohlášený nový větší Volkswagen Tayron. Ten fakticky nahradí dřívější Tiguan Allspace.

Proto také Kodiaq jednoznačně vítězí z hlediska velikosti zavazadlového prostoru. Do něj totiž lze (při pětimístné konfiguraci) naložit až 910 litrů. To v Tiguanu, který bude vždy jen pětimimístný, je po mezigeneračním nafouknutí zavazadelníku k dispozici 652 litrů. I to ale rozhodně není špatné číslo.

Interiér

Oba vozy dostaly zbrusu nový interiér, tedy zejména palubní desku. Volkswagen mnohým řidičům udělal radost tím, že z volantu odstranil nepraktické dotykové plošky a vrátil se ke klasickým tlačítkům. Ovládání klimatizace ale ponechal v duchu trendu nastoleném osmou generací modelu Golf na liště pod centrálním displejem.

Nejžádanější Volkswagen vozí na oknech tygra a leguána: První jízda s Tiguanem

V obou modelech zmizel klasický oblouk (kaplička) kryjící přístrojový štít. Tento prvek, zdá se, hraje v moderních automobilech čím dál menší roli, protože k dispozici je klasický head-up displej s promítáním zásadních informací na čelní sklo před řidiče.

Přesto v Tiguanu jeden otočný knoflík existuje. Zejména se bude využívat pro zesilování či zeslabování zvuku z audiosystému, ale po zatlačení má i další funkce. Třeba pro volbu jízdního režimu.

Příjemnější ovládání je ve Škodě

To v Kodiaqu jsou ovladače tři. Opět se budou hlavně používat pro rádio a také pro změnu nastavení teploty klimatizace. Lze s nimi ale upravovat i některé další parametry vozu. Kladem řešení Škody také je, že se nacházejí uprostřed palubní desky, zatímco ve Volkswagenu je ovladač až na hůře dosažitelném místě na centrální konzole.

Motory

Nabídka agregátů, které se budou montovat jak v Kvasinách, tak ve Wolfsburgu montovat pod kapoty obou vozů, je hned shodná. Jedinou výjimkou je nejsilnější zážehový přeplňovaný čtyřválec, který je naladěný na 265 koňských sil. Kupující Tiguanu si ho může získat i do běžných verzí, v případě Škody si bude muset počkat na verzi RS.

Oba typy aut může pohánět také plug-in hybridní ústrojí. Nová generace se skládá ze čtyřválcové patnáctistovky a elektromotoru. Kapacita trakční baterie je už tak velká, že zajistí čistě elektrický dojezd na vzdálenost 100 kilometrů. Výhodou oproti většině konkurence je možnost nabíjení stejnosměrným proudem výkonem 50 kW.

Nový Kodiaq konečně odhalen. Škoda opět nabídne i verzi RS

Ať už se zákazník rozhodne pro jakoukoli motorizaci, vždy se obejde bez manuálního řazení. Volič převodovky se nalézá na sloupku volantu.

Výbava a cena

V obou autech se na přání objevuje head-up displej, také sedačky s funkcí ventilování, vyhřívání a masáže. Ta je, jak jsem pocítil na vlastních zádech, může být opravdu intenzivní.

Ve Volkswagenu je ambientním osvětlením prosvětlená i část palubní desky před spolujezdcem, ve Škodě tento detail chybí. Tiguan také dostal displej s úhlopříčkou až patnáct palců, Kodiaq se musí spokojit s o dva palce menším.

Obě auta půjde zaparkovat nebo vyparkovat vzdáleným přístupem, pomocí aplikace na telefonu.

Cenové srovnání obou modelů je zatím obtížné, protože Škoda dosud odtajnila ceny jen u dvou dieselových verzí. Slabší agregát se sto padesáti koňskými silami a pohonem předních kol přijde na nejméně 1 040 000 Kč, varianta 4x4 a s turbodieselem o výkonu 193 koní vyjde na 1 170 000 Kč.

Tiguan startuje s cenovkou 899 900 za motorizaci 1,5 TSI (130 koní). Ovšem výše zmiňovaný slabší dvoulitrový turbodiesel již stojí více než v Kodiaqu - přesně 1 073 900 Kč. Verze 2,0 TDI 4x4 (193 koní) přijde minimálně na 1 356 900 Kč. Ovšem v tuto chvíli se nedají přesně porovnat detailní výbavy obou vozů.