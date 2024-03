Stát vyčlenil na podporu elektromobility šest miliard. Postaví se dobíječky

V současné době existuje v České republice přibližně 4300 dobíjecích stanic. Rychlé dobíjení umožňuje zhruba každá čtvrtá. Takto hustá síť by postačovala pro dobití čtyřnásobného počtu elektromobilů než kolik jich je v České republice v současné době registrováno do provozu. Přesto tempo rozvoje dobíjecí sítě nesmí zpomalit. Chce to tak i Evropská unie.