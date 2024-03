Nad Bečvou, železnicí, poli a soukromými objekty. Na posledním úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem bude čtrnáct mostů. Nejnáročnější je stavba silniční estakády měřící bezmála kilometr. Některé nosníky tohoto mostu váží sto tun a stavitelé je museli pokládat speciálním jeřábem.

Stavba D1 Říkovice-Přerov, únor 2024. Pohled z výšky. | Foto: Strabag, se souhlasem

První ze čtrnácti mostů se nachází u Říkovic, další je ve směru na Kojetín. Směrem do Předmostí je mimoúrovňové křížení Přerov - sever, které se napojí dálnici D55 od Olomouce a vnitřní průtah městem.

Takto vypadala stavba D1 Říkovice-Přerov v únoru:

Zdroj: Strabag, se souhlasem

„Dálnice D55 Olomouc - Přerov se nyní buduje v úseku od Olomouce do Kokor a její poslední etapa by měla navázat na nás. Křižovatku děláme v rámci D1 včetně napojení a naváže na ní propojení s Kokorami,“ vysvětlil Petr Černík, ředitel stavby ze zhotovitelské firmy Strabag.

Nejzásadnější stavbou celého úseku je bezmála kilometr dlouhá silniční estakáda. Ta vede nad řekou Bečvou, železnicí, chemičkou a zasahuje i do Dluhonic. „Pod mostem v Dluhonicích je prostor, který si město využije po svém. V minulosti zde bylo hřiště Sokola a je na jejich uvážení, jestli zde vznikne nějaký park, skateboardová dráha nebo něco jiného,“ doplnil Černík.

Kompletně hotové by měly být všechny mosty do konce roku 2025. Zemní práce na dálnici D1 budou letos probíhat ve velkém. „V loňském roce jsme provedli sanační opatření a teď poběží standardní zemní práce tak, abychom se dostali do konce roku 2024 do další fáze. V následujícím roce by se měly budovat vozovky, což je finále dálnice,“ shrnul ředitel stavby.