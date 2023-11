„Stěrače stírají!“ je známá hláška z filmu Vrchní prchni. Jak poznat, že ačkoliv se stěrače pohybují tam a zpět po skle vašeho auta, je už čas na jejich výměnu? Jak často měnit stěrače? Jak prodloužit životnost stěračů a jaké chyby řidiči často dělají?

Kontrola stěračů je důležitá. Dobrá viditelnost má zásadní vliv na bezpečnou jízdu. | Foto: Shutterstock

Stěrače jsou velmi důležitou součástí každého vozu, přesto patří mezi ty nejzanedbávanější díly aut.

Jak poznat, že je čas na výměnu stěračů?

Lišty stěračů by podle výrobců aut měly být vyměněny přibližně každých dvanáct měsíců. Někteří odborníci ale doporučují výměnu dokonce co půl roku.

Legendární kontrola auta ve filmu Vrchní prchni:

Zdroj: Youtube

„Interval výměny stěračů může ovlivnit mnoho faktorů, jako je průměrná ujetá vzdálenost za rok a to, jak často stěrače používáte. Roli hraje také prostředí, v jakém se s autem pohybujete – třeba teplo a špína,“ uvádějí odborníci z webu O´brien, který se zaměřuje na autoskla. „Stěrače byste měli vyměnit, jakmile zaznamenáte rozdíl ve viditelnosti při řízení, když je používáte,“ dodávají.

Je potřeba pravidelně kontrolovat, že stěrače správně fungují. To, že udržujete stěrače v dobrém stavu má zásadní vliv na viditelnost a je to důležité pro bezpečnou jízdu. „Majitelé aut často zapomínají na rutinní kontrolu stěračů, protože si na ně vzpomenou pouze tehdy, když je potřebují použít,“ uvádí web O´brien.

Jak poznat, že jsou stěrače špatné?

Na skle při stírání zůstávají šmouhy nebo pruhy Při stírání stěrače vržou nebo skřípou Stěrače mírně nadskakují nebo se zadrhávají Stěrače jsou viditelně poškozené, gumička na nich je „ozubená“ a podobně



Kromě kontroly zvuku stírací lišty a kvality stírání se doporučuje:

Zkontrolujte okraje lišt stěračů. Pokud se hrany opotřebují, může to bránit stírátku stěrače v pevném kontaktu s čelním sklem, což snižuje kvalitu stírání.

Zkontrolujte, zda na gumové liště stěrače nejsou viditelné praskliny, trhliny a chybějící kousky.

Ohněte gumovou lištu stěrače tam a zpět, abyste zjistili, zda je stále pružná. Staré lišty stěračů se budou obtížně přizpůsobovat tvaru vašeho čelního skla a budou vytvářet šmouhy.

Jak se o stěrače starat

Jak bychom se měli o stěrače starat, aby vydrželi v dobrém stavu co nejdéle? Pokud je to možné, neparkujte na přímém slunci. „Teplo ze slunečních paprsků znehodnocuje plast a pryž v lištách stěračů, což způsobuje jejich předčasné zkřehnutí a náchylnost k praskání,“ vysvětlují technici z O´Brien AutoGlass. Parkování ve stínu nebo v garáži tedy pomáhá prodloužit životnost stěračů.

Stěrače byste neměli pouštět, když na předním skle není voda. Je tedy velmi důležité mít vždy doplněnou vodu v ostřikovačích. Lišty stěračů byste měli pravidelně čistit vlhkým měkkým hadříkem.

„Nečistoty se mohou přichytit na stěrače a způsobit jejich poškození. Navíc hrozí i poškrábání čelního skla. I mytí auta pomáhá prodloužit životnost vašich stěračů, protože zabraňuje usazování nečistot,“ vysvětlují dále technici.

„Kapalina do ostřikovačů je speciální kapalina určená k čištění nečistot, špíny a trusu z vašeho čelního skla. Je mnohem účinnější než voda, protože obsahuje chemikálie, které usnadňují čištění nepoddajných nečistot. Stěrače by se tedy měly čistit pouze kapalinou do ostřikovačů,“ doporučují specialisté z webu Car fit experts.

Nejčastější chyba řidičů, kterou si ničí stěrače

Pokud sněží nebo mrzne a vy parkujete venku, je dobré nenechávat stěrače položené přímo na skle. „Zvedněte ramena stěračů a mezi stěrač a sklo vložte hadřík. Pokud jsou stírátka stěračů při mrazu stažena na čelní sklo, mohou přimrznout. Když se pak pokusíte aktivovat stěrače, guma na liště stěrače se může roztrhnout. Navíc riskujete i poškození mechanismu stěrače,“ uvádějí odborníci na autoskla.

Právě škrabání namrázy z čelního skla stěrači patří mezi nejčastějí chybu, které se řidiči vzhledem ke stěračům dopouštějí. „Může se zdát jako snadné řešení led a sníh jednoduše seškrábnout stěračem auta, ale nikdy to nedělejte. Lišty stěračů nejsou určeny k tomu, aby škrábaly něco pevného a guma by mohla prasknout a odlomit se. Ke seškrábání sněhu z čelního skla použijte škrabku,“ doporučují i na webu Car fit experts.

Nejen v zimě by také mělo být samozřejmostí, že před vypnutím motoru stěrače vypnete. „Ujistěte se, že máte při parkování vypnuté stěrače. Proč? Při příštím nastartování by se mohli stěrače roztrhnout, pokud by byly přimrzlé k čelnímu sklu nebo zatížené sněhem a automaticky by se při zapnutí motoru spustily,“ varuje web Champion autoparts . V teplých dnech je zase dobré první zkontrolovat, zda za stěrači neuvízlo listí nebo nečistoty, které by mohly při automatickém spuštění stěračů poškrábat sklo.