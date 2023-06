Co mít v autě na cestu k moři? Jen svačina a pití nestačí

Mnohahodinová jízda autem do vaší dovolenkové destinace může být velmi otravná, ale i celkem příjemná. Jak se připravit, abyste všem pasažérům zajistili tu druhou možnost? Přinášíme šest užitečných tipů, co by vám při cestě k moři nemělo na palubě vašeho vozu chybět.

Ilustrační snímek | Foto: Freepik