Akce kdy automobilky svolávají auta od koncových uživatelů do servisu za účelem náprav chyb vzniklých při výrobě, jsou poměrně běžné. Mnoho řidičů se však o potenciálních problémech svého vozu vůbec nedozví, natož aby nechali autorizovaný servis potíže odstranit. Spousta majitelů ojetého vozu, který již vypadl ze záruky i originálního servisního plánu výrobce, si také myslí, že na svolávací akci nemají nárok. Což je ovšem chyba.

Ilustrační snímek - autoservis | Foto: Fotka od Ryan Doka z Pixabay

Jak dojde k tomu, že je vůz „svolán“ do servisu? Ačkoliv je vývoj auta mimořádně komplexní proces, zahrnující testovací procedury pro odhalení co největšího množství mezer v konstrukci a výrobě, některé závady odhalí až čas. Může se též stát, že problém vyvstane kvůli použití vadné série dílů, jejichž problematičnost neodhalila ani výstupní kontrola u výrobce případně u externího dodavatele.

Pokud se u auta projeví potenciálně nebezpečný problém – a to i po mnoha letech provozu – který by mohlo mít vícero aut stejného modelu z určitého období výroby, je výrobce zákonem povinen vůz svolat a závadu napravit. Navzdory tomu, že auto může být v dané době dávno mimo záruku, servisované mimo oficiální síť automobilky a u několikátého majitele.

Zde je potřeba říci, že zákony v tomto případě nahlížejí na auta stejně, jako na jakýkoliv jiný spotřebitelský produkt, který musí být v případě problému s bezpečností opraven, případně stažen z prodeje. Pro bezpečnost spotřebitelů v Evropské Unii pracuje informační výstražný systém RAPEX (zkratka pro Rapid Alert System for Non-Food Products – tedy Systém rychlého upozornění pro nepotravinářské produkty). Do systému RAPEX je zapojeno 31 zemí, z nichž každá může vydat upozornění. Evropská komise pak vydává každý týden shrnutí, v němž je upozornění na nebezpečné výrobky. U nich je výrobce či prodejce povinen buď zjednat nápravu, případně stáhnout produkt z trhu a koncovým zákazníkům vrátit peníze. Ve shrnutích se může objevit jakýkoliv produkt mimo potraviny. Velmi časté jsou kosmetické produkty, v nichž se objeví nepovolené látky, ale třeba i potenciálně nebezpečné hračky, elektronika, zahradní nářadí… a samozřejmě auta.

Vozidla se v systému RAPEX objeví tehdy, je-li u nich vypozorována závada potenciálně nebezpečná, případně ohrožující životní prostředí. I když se velmi často může zdát, že se jedná o prkotiny, mnohdy jde o závady, které mohou vést k třeba k nehodě, k vážnému zranění v případě nehody, a velmi často také k požáru. Třeba že se tak může stát jen za velmi specifických okolností, třeba jen u jednoho auta z tisíců, nikdy však není dobré riziko podceňovat. Zejména tehdy, když je náprava závady na náklady výrobce, a nárok máte vždy, nezávisle na stáří auta nebo na době, kdy byla svolávací akce vyhlášena.

Přehled svolávacích akcí udržuje a podle shrnutí systému RAPEX průběžně aktualizuje server Svolávačky.cz. Zde se můžete podívat i na to, zda právě vaše auto nespadá do některé z vyhlášených svolávacích akcí. Nejjistější způsob je každopádně informovat se přímo v autorizovaném servisu – ten by měl stav svolávacích akcí také zkontrolovat pokaždé, když s vozem přijde do styku. Navíc se kromě svolávacích akcí můžete dozvědět ještě o tom, zda se na váš vůz nevztahuje nějaká servisní kampaň. V rámci takových kampaní jsou opravovány problémy, které sice nejsou nebezpečné a neobjevily se tak v systému RAPEX, mohou však ohrozit třeba spolehlivost vozu. Ještě před několika lety také platilo, že automobilky musely majitelům vozů zahrnutých do svolávací akce posílat zvací dopisy. Na provedení svolávací akce máte nárok vždy, nikdy však pro vás není její provedení povinné.

Samotné svolávací akce jsou velmi „rozmanité“. Občas se týkají třeba jen desítek aut z konkrétní výrobní série, občas musí do servisu tisíce kusů jednoho modelu. Občas jde o zánovní auta, někdy o modely, které se již mnoho let nevyrábí. Server Svolávačky.cz uvádí, že v roce 2022 přibylo do systému RAPEX 207 nových svolávacích akcí automobilek, což znamená výrazné snížení oproti předchozím letům. Nedá se paušalizovat, že by byly svolávací akce výsadou konkrétních automobilek, ani to, že by vyšší počet svolávaček svědčil o nekvalitě vozů. Jak už padlo výše, velmi často se jedná o problém na straně dodavatele. Jedním ze světově nejznámějších případů svolávací akce je ten dotýkající se airbagů Takata. Z jejich nafukovačů se mohou v případě aktivace uvolnit součásti, které v několika případech usmrtily osoby v autě. To, co se zprvu zdálo jako velká svolávací akce pro nízké miliony automobilů, přerostlo do gigantických rozměrů, když bylo jen v USA potřeba svolat na 42 milionů aut. Takata Corporation to ve výsledku dovedlo ke krachu a dodnes se objevují další a další svolávací akce na airbagy tohoto výrobce.

Právě airbagů se obecně týká hodně svolávací akcí, vůbec nejvíce akcí má ale na serveru Svolávačky.cz štítek „požár“ a jde o závady, které mohou v určitých případech způsobit požár vozidla. Často kvůli kabelovým svazkům, náchylným na zkratování, často také kvůli únikům kapalin. Výjimkou však nejsou ani problémy s možným uvolněním parkovací brzdy a brzdami obecně, dále samozřejmě s emisními systémy či třeba s ložisky kol. Svolávacích akcí je zkrátka nepřeberné množství, a týkají se konkrétních případů konkrétních vozidel. Je proto dobré si ověřit, zda i vaše auto do nějaké z těchto akcí nespadá.