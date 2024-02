Revoluce v technických průkazech začala platit 1. ledna 2024. Skončilo totiž vydávání velkých technických průkazů v papírové podobě, malé techničáky navíc už nemusí řidiči povinně vozit v autě. Někteří řidiči na změnu reagují s nelibostí. Tady jsou některé jejich otázky a odpovědi na ně.

Ilustrační foto: Nové osvědčení o registraci vozidla získáte při například při prodeji auta | Foto: Deník/Magda Vránová

Pojďme si nejdříve zopakovat fakta. Od začátku roku 2024 je vydáván nově místo dvou dokladů od vozidla (Osvědčení o registraci vozidla část I. a část II.) pouze jeden (nové osvědčení o registraci vozidla), který obsahuje nejdůležitější technické parametry vozidla. Velký technický průkaz bude nově v elektronické podobě. Všechny údaje o autě z registru silničních vozidel mohou řidiči získat k ověření čtyřmi různými způsoby. Přes Portál dopravy, Portál občana, portál dataovozidlech.cz a aplikaci eTechničák.

Stávající velké technické průkazy majitelů starších vozidel zatím zůstávají platné, nevybírají se plošně a neodeberou je ani na STK. Ke změně dojde jen při změnách údajů v registru vozidel. Velký technický průkaz tak nově nebudou mít jen ti, kteří si kupují vozidlo nebo žádají o úpravu informací.

Chyby v údajích

Pokud je rozpor mezi velkým technickým průkazem a registrem vozidel (například při návštěvě STK), platí vždy údaje z velkého technického průkazu, který je veřejnou listinou. Případné chyby opraví zdarma úředník na registru ve chvíli, kdy se mu například při přeregistraci vozidla dostane do ruky velký technický průkaz. Následně průkaz zneplatní odstřižením rohu. Neplatný velký technický průkaz si mohou řidiči nechat pro svou potřebu.

V případě, že majitel vozidla plánuje své auto nadále užívat, nemusí velký technický průkaz odevzdat. Ten mu zůstane platný až do chvíle, kdy se řidič rozhodne jít na úřad obce s rozšířenou působností a zažádat o změnu v registru silničních vozidel. Při návštěvě úřadu mu doklad odeberou, zneplatní a úředník k vozidlu vystaví jen nové osvědčení o registraci vozidla.

Co na to čtenáři?

Čtenáři našeho webu nešetřili změnu v technických průkazech kritikou. Vadí jim například, že stát tak nutí občany k digitálnímu přihlášení do státní správy. Chybělo jim také vysvětlení účelu této velké změny. Proto jsme se na něj zeptali mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky.

„Funkční elektronický registr (RSV) přinese řidičům jednodušší život. Poznají to již nyní u nákupu/administrace elektronické dálniční známky či třeba e-podání k přepisu vozidla: systém si sám „natáhne“ do žádostí jemu známé informace a uživatel doplňuje již jen to, co o něm stát již neví. Je to jednoznačné zjednodušení a urychlení při vyplňování žádostí. Navíc se nemusí tisknout a distribuovat fyzické doklady. Elektronická verze má daleko širší využití. Důležité je ale připomenout, že kdo chce, může si nechat na úřadě udělat fyzický výpis údajů v Registru a hlavně stávající techničáky platí. Odevzdávají se/mění se jen v případě nějakého jiného úkonu na úřadě-registru vozidel. Většiny lidí se tedy změna nikterak nedotkne,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Dalšího čtenáře zajímalo, jak má postupovat při dopravní nehodě. „Jak se mají řidiči chovat při nehodě, když s sebou nemusí vozit malý technický průkaz a viník nemusí mít ani takzvanou zelenou kartu? Jak se vypíše protokol? Policie přece nebude jezdit ke každé odřenině. Tohle není dořešeno, myslím si. Mám autodopravu, tak vím, jak se chovají viníci,“ posteskl si jeden ze čtenářů.

Na postup při dopravní nehodě jsme se zeptali mluvčího ministerstva dopravy. „Jako doposud, kdy nemusím mít při nehodě všechny dostupné doklady (mohu si je např. zapomenout). Vyplníme známé informace, zbytek se doplní v průběhu vypořádávání škody s pojišťovnou,“ radí František Jemelka.

Jiný čtenář si postěžoval, že aplikace, kterou řidič potřebuje k načtení QR kódu z nového technického průkazu, aby zjistil informace o vozidle, lze stáhnout pouze na iPhone. „Již několik týdnů je aplikace dostupná i pro OS Android,“ uvedl na dotaz mluvčí ministerstva dopravy.