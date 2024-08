Pojem technicky nezpůsobilé vozidlo možná někomu zní jako popis rezavého „vraku“, který není schopen se ani rozjet. Jenže je to složitější, protože jím může být i auto, u kterého byste to na první pohled neřekli. Pojďme se podívat na to, jak na technicky nezpůsobilé vozidlo pohlíží zákon.

Co říká zákon

Technickou nezpůsobilost vozidel obecně upravuje zákon č. 56/2001 Sb. Podle něj je silniční vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,

provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích způsobem stanoveným zákonem,

byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN.

Technická nezpůsobilost na vozidle:

Na co si dát na autě pozor?

Legislativa pamatuje i na přesný výčet závad vozidla, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Tyto závady na vozidle vymezuje vyhláška č. 341/2002 Sb., a to v § 36. Výčet závad, díky kterým není vozidlo provozuschopné, byl oblíbenou otázkou v autoškolách.

„Bohužel v současnosti se tato problematika z obsahu výuky poněkud vytratila. Přesto je potřeba upozornit na to, aby řidič v okamžiku, než vyjede na pozemní komunikaci, alespoň obešel svůj automobil a zkontroloval, zda je vše v pořádku. Jinak se vystavuje citelnému postihu. Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávněna v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu kontrolovat Policie České republiky,“ upozorňuje na svých webových stránkách BESIP.

Jaké závady byste měli hlídat?

Pokud jsou na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na silnicích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí. Tím je myšleno jen dojetí přiměřenou rychlostí na nejbližší místo, kde lze závadu odstranit. Zároveň nesmí být ohroženy život, zdraví, majetek ani např. životní prostředí.