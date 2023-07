Vyzkoušel jsem, jak snadno a dobře se parkuje v pražských parkovacích domech. Konkrétně v tom v Nových Butovicích, který je v provozu teprve měsíc, dále na severojižní Magistrále v bývalém domě Slovan (dnes Muzeum) a konečně v obřím parkovišti na Černém Mostě.

Postavit dobré garáže není jednoduché.... | Foto: Radek Pecák

Zejména řidiči jen trošku větších aut to dobře znají: Pokud jsou nuceni zaparkovat v nějakém podzemním nebo nadzemním parkovišti, musí se obvykle pekelně soustředit.

Začíná to často složitým nájezdem k automatu, který vydává parkovací lístky, pokračuje nesmyslně ostrými zákrutami spojujícími jednotlivá patra a končí snahou vtěsnat se na obdélník, který byl vymalován pro auta vyrábějící se před hodně desítkami let. Ta byla o mnoho decimetrů užší než jsou současné moderní vozy.

Konkrétní poznatky z testu tří parkovišť najdete také v popiscích pod snímky ve fotogalerii.

A k tomu je ještě třeba připomenout nesmyslně vysoké a hranaté všudypřítomné obrubníky, které se přímo těší na to, jak zdevastují drahé ozdobné disky vašeho piplaného plechového přítele.

Už jsem dávno rezignoval na to, že nový parkovací dům znamená automaticky lepší parkování. V mnoha hotelích, nákupních centrech, ale i v záchytných parkovacích domech, které budují obce, aby ulevily od husté dopravy v centrech, se dají najít řešení, která musel vymyslet někdo, kdo snad nikdy nejel autem. Přitom zejména ta obecní parkoviště by měla být přívětivá i vůči řidičům, kteří nemají moc zkušeností. Pokud jim takové parkoviště bude nepříjemné, nebudou ho chtít využívat a raději zaparkuji někde na ulici.

Parkovací místa velikostně nestačí. Staré normy neodpovídají novým modelům aut

Pojďme ale k poznatkům z testu tří pražských parkovišť:

1) Parkovací dům Nové Butovice.

Zvenčí působí lamelami obložený objekt vzdušně a příjemně. Nájezd je přehledný a dostatečně široký. Jenže už kousek za závorou je třeba vykroužit ostrou zatáčku pro nájezd do nadzemního patra. Cesta je to úzká a ohraničena nesmyslně vysokými obrubníky s kolmými stěnami a ostrou hranou nahoře.

Parkování samotné je poměrně snadné. Mezi parkovacími stáními po obou stranách patra je dostatečně široký prostor, místa jsou solidně široká a kontaktu se zdí vzadu zamezují zarážky.

Pokud si potřebujete odskočit, jsou tu k dispozici čisté záchody s tekoucí teplou vodou, je tu také možno dobít elektromobil. Ovšem výjezd vás opět stresuje. Cestou z kopce k závoře tu tvůrce garáží vytvořil šikanu opět olemovanou nebezpečnými obrubníky.

2) Parkovací dům Muzeum (dříve Slovan)

Vzápětí jsem zamířil na pražskou Severojižní magistrálu, v jejímž těsném sousedství se nacházejí garáže Muzeum, které vznikly v sedmdesátých letech na místě bývalého hotelu Slovan. Je to ten divný dům vedle Státní opery. Ve třinácti patrech tu může zaparkovat přes 400 aut.

Už vjezd s pravoúhlou slepou zatáčkou může leckoho odradit. Navíc je už prostor u závory štatně osvětlený, takže orientace v prostoru je prachmizerná. I zde jsou pochopitelně ostré zatáčky a úzké nájezdové rampy. Naštěstí obrubníky jsou dobře vidět díky jasně žlutému nátěru, navíc nejsou tak vysoké a dokonce jsou nahoře i trošku zkosené.

Ovšem parkovací stání jsou uzoučká. Byl jsem svědkem scény, kdy se před mnou snažilo zaparkovat do místa u zdi jedno z větších SUV. Řidič pak k navigováni použil svoji partnerku, která mu gesty rukou dávala najevo, kolik místa má ještě u zdi a kolik u auta stojícího vedle. Připomnělo mi to některé legrační filmové scény se závozníky.

Byť se objekt podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové připravuje na rekonstrukci, záchodky již modernizací prošly a úplnou ostudu nám u návštěvníků Prahy nedělají. Samozřejmě jsem nikde nenašel dobíjecí body pro elektromobily ani další moderní vymoženosti.

3) Parkovací dům Černý Most

Parkovací asociace tento objekt vyhlásila Parkovištěm roku a proto se logicky zásadní chyby hledají jen obtížně. Naopak musím chválit. Vjezdová zatáčka je tak široká, že by ji mohl vykroužit i kamion, před závorami jsou pak hodně dlouhé rovinky a řidič má čas srovnat si kola a najet k tlačítku u závory tak, aby na něj snadno dosáhl.

I samotné vjezdové mosty do jednotlivých pater jsou hodně široké a zatáčky nepříliš utažené. Šířka parkovacích míst je stejná jako v Nových Butovicích. Nastoupit i vystoupit můžou vcelku obstojně jak řidič tak jeho spolujezdec.

Je tu hodně míst pro elektromobilisty, dokonce samostatná část je vyčleněna pro motorkáře. Bohužel sem v době mé návštěvy nemohly vjíždět vozy na LPG a CNG, neboť hasiči to kvůli opakujícím se poplašným hlášením nepovolili. Snad se to brzy vyřeší. Také by se mohl vyměnit vandalem ulomený poklop na pánském WC.