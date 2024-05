Japonská Toyota je tou značkou, která dostala hybridní vozidla masově na světové trhy. Zároveň je to automobilka, ze které dlouhodobě zní, že automobilová budoucnost tkví v různorodosti pohonů – proto se zabývá vývojem jak bateriových pohonů, tak i těch hybridních, vodíkových, a mimo jiné i palivy z obnovitelných zdrojů. Právě v této oblasti prý aktuálně nastal průlom a Toyota má k dispozici nový benzín s výrazně nižšími emisemi.

Ilustrační snímek - Toyota Yaris GR | Foto: Se svolením Toyota

Zrušit závislost na fosilních palivech a současně výrazně snížit emise, ovšem bez nutnosti pořizovat si vůz na alternativní pohon, potažmo vůbec měnit stávající automobil. Podle Toyoty je to možné a nový benzín, který tuto možnost dává, je v malé míře už zaveden do oběhu.

Japonská značka vyvinula nový nízkouhlíkový benzín ve spolupráci s americkou energetickou společností Chevron. Tato kooperace začala v roce 2021 za účelem vývoje v oblasti vodíkových pohonů, postupně však do programu přibyl i vývoj nízkoemisních paliv do stávajících aut. Nový benzín je z více než poloviny tvořen biopalivem z odpadních zemědělských produktů, byť tisková zpráva neuvádí, že by při jeho výrobě nebyla vůbec použita klasická ropa. Celkově bližší původ nového benzínu, stejně jako další podrobnosti nebo cenu, zatím obě společnosti tají. Podstatné každopádně je, že oproti standardnímu benzínu má novinka o 40 % nižší výfukové emise CO2. Její zavedení by tak mohlo dramaticky zahýbat vnímáním emisí spalovacích aut.

Toyota už navíc benzín využívá, a to i v autech, které se dostanou ke koncovým zákazníkům. Poprvé se nové palivo podívalo na silnici v loňském roce, kdy proběhly první testy v několika autech s benzínovými motory. Další fází bylo dodání paliva do logistického centra Toyoty v americkém Portlandu, odkud k zákazníkům denně vyjíždí zhruba 450 vozů, natankovaných novým nízkoemisním benzínem.

Vzhledem k tomu, že auta se zážehovými motory budou na silnicích ještě dlouho (a to i tehdy, když skutečně dojde na plánovaný zákaz jejich výroby od roku 2035) je tu tendence k jejich zachránění a ekologická a syntetická paliva jsou důležitou součástí těchto snah. Vedle toho, že spolupracuje Toyota s korporací Chevron na nízkoemisním palivu z obnovitelných zdrojů, spolupracuje také s automobilkami Mazda a Subaru na vývoji motorů, které by byly uzpůsobeny pro plně syntetická paliva.