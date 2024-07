Tuningu automobilů propadl Jan Bareš už dávno. Začátky sice byly těžké, ale odhodlání a vášeň ho pomalu vedly dál.

„Byl jsem zamilovaný do čtyřkového Golfa. Strašně se mi ten hatchback líbil. Bylo to nadčasové auto. Neměl jsem na něj ale peníze, tak jsem si koupil Škodu Fabii. Na ní jsem se všechno naučil. Když jsem pak na YouTube viděl pětkového Golfa, řekl jsem si, že ho musím mít. Měl jsem svou vizi a rozhodl jsem se, že se do jeho tuningu pustím,“ vzpomíná Jan Bareš ze Lhotic u Mnichova Hradiště.

Pod rukama šikuly vznikla unikátní díla

Tuning je pro mnohé nejen koníčkem, ale také vášní a způsobem sebevyjádření. Ať už jde o Golf, Škodovku nebo Porsche, každé auto může být unikátním dílem.

„Když se podívám na tuning jako celek, každý chtěl u nás v Česku "tunit" něco podle sebe. Někomu se líbila francouzská auta, jinému škodovky či japonské vozy. Každý by rád taky dělal tuning podle filmu Rychle a zběsile. Tam se objevil třeba Nissan Skyline, dále Mazdy a různé americké a japonské vozy. Ty u nás ale nebyly k mání,“ popisuje tehdejší scénu.

Golf MKV GTD podle Baryho:

V průběhu let se názory Jana Bareše na různá auta měnily.

„Tehdy jsem se zhlédl v pětkovém Golfu. Šestkový se mi nelíbil kvůli zadním světlům, ale teď se mi zase líbí. Nelíbí se mi osmičkový Golf. Je to jako se Škodovkami. Jedničková Octavia byla nadčasovou legendou, kterou každý chtěl. Pak přišla dvojka, to už bylo lepší. Kdybych měl teď peníze, koupil bych si trojkovou Octavii. U Golfů je to podobné. Jedničková a dvojková jsou rarity, trojka se mi nelíbila, čtyřka byla super, ale teď už je za zenitem. Pětka byla také dobrá, říkali, že je kulatá jako vajíčko,“ vysvětluje svůj vkus.

Tuning? Důležité jsou rady i zkušenosti

Tuning má své místo i v současnosti, i když se doba mění.

„V Německu jsou Golfy hodně dostupné, stejně jako koncernové vozy Audi, Volkswagen, Seat a Škodovky. Ty jsou velmi populární na tuning. Lidé, kteří nemají rádi koncernové vozy se dívají jinam. Když mají peníze, tuní už super auta. Koupí si Audi RS3, které už má skvělý motor i podvozek, takže jen koupí kola a mají vystaráno. Pak koupí lepší podvozek, aby to snížili a jezdí 2 centimetry nad zemí. Já bych také všechno snižoval,“ říká s nadšením.

Zkušenosti a rady jsou důležité i při tuningu.

„Je potřeba si samozřejmě spočítat náklady na servis, což je u těchto vozů velmi zásadní položka. Mám kamaráda, který si koupil Porsche Cayman, oplastoval ho pěknými nárazníky, dal kola a podvozek. Všechno si nechal zapsat a homologoval, ale otázka je, co se stane při první bouračce. Pojišťovny často dělají obstrukce, pokud jsou na voze díly, které tam nepatří. Abych se tomu vyvaroval, sháním někoho, kdo mi zapíše disky. Není to problém, dělá se to běžně. Když jsem měl Golfa, měl jsem 18palcová kola, ale přední náprava měla užší kola než zadní. Mercedes to má taky tak, ale koncernové vozy musí mít stejný rozměr vpředu i vzadu. Tehdy mi to nakonec zapsali po třech pokusech na policii,“ vypráví o svých zkušenostech.

close info Zdroj: Se svolením Jana Bareše zoom_in Jan Bareš a jeho koníček v podobě tuningu automobilů.

V kurzu jsou nyní rarity

Tuning už možná není tak populární jako dřív, ale stále má své nadšence.

„V dnešní době je to asi jiné. Kdo má peníze, může si pořídit opravdu skvělá auta a upravit je podle svého gusta. Kdybych teď mohl a měl peníze, vybral bych si jedničkového nebo dvojkového Golfa, protože to už jsou veteráni. Golfy se tuní jedna báseň. Když si dnes koupíte GT sedmičku nebo osmičku, stačí dát podvozek a kola a jste vysmátí,“ říká s úsměvem.

Podle něj se nedá říci, který Golf je na tuning nejlepší. Jde spíše o konkrétní vozy.

„Teď se jde spíše po raritách. Kdybych měl moře peněz, šel bych do Porsche 911 a to konkrétně do 964 nebo 993. To jsou auta, která mají kouzlo, jsou vzácná a sbírají se. Když se na ně dá jiný podvozek nebo kola, je to úplně nejvíc,“ rozplývá se.