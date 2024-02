Velké technické průkazy v papírové podobě skončily. Od začátku roku 2024 mají řidiči nově místo dvou dokladů od vozidla pouze jeden, který obsahuje nejdůležitější technické parametry vozidla. Je to velká změna, která mezi řidiči a vlastníky vozidel vyvolává mnoho otázek. Pojďme si na některé odpovědět. Přinášíme i první zkušenosti řidičů z technické kontroly a z prodeje vozidla.

Změna v technických průkazech vyvolala mezi řidiči a vlastníky vozidel řadu otázek. Musíme technické průkazy povinně měnit? Jak to bude s techničáky na STK? Přinášíme modelové situace a odpovědi na nejčastější otázky týkající se technických průkazů.

Měnit je nemusíme

Důležité je, že velké technické průkazy se nevybírají plošně, ale jen při změnách údajů v registru vozidel. Do té doby zůstávají platné a neodeberou je ani na STK. Velký technický průkaz tak nebudou mít jen ti, kteří si kupují vozidlo nebo žádají o úpravu informací, například o zapsání přívěsného vozíku.

Jestliže je rozpor mezi velkým technickým průkazem a registrem vozidel, které údaje skutečně platí? „Platí vždy údaje z velkého technického průkazu, který je veřejnou listinou. Při přepisu na úřadech do registru vozidel mohlo docházet k chybám. Ty se tímto postupně odstraňují,“ vysvětluje Ministerstvo dopravy.

Úpravy údajů podle něj není potřeba dělat okamžitě. Případné chyby opraví zdarma úředník na registru ve chvíli, kdy se mu například při přeregistraci vozidla dostane do ruky velký technický průkaz. Následně průkaz zneplatní odstřižením rohu.

Takže pokud majitel vozidla plánuje užívat své auto ještě dlouhé roky, nikdo ho nenutí odevzdat velký technický průkaz. Ten mu zůstane platný až do chvíle, kdy se rozhodne jít na úřad obce s rozšířenou působností a zažádat o změnu v registru silničních vozidel. Při návštěvě úřadu mu doklad odeberou, zneplatní a úředník k vozidlu vystaví jen nové osvědčení o registraci vozidla.

Techničák jako „suvenýr“

Říká se, že co je psáno, to je dáno. Mnoho řidičů by si velký techničák ráda nechala, protože v něm mají zapsane důležité údaje k vozu, které by museli hledat na internetu. Je tedy možné ponechat si velký technický průkaz pro svou potřebu? Ano, při návštěvě úřadu, který dělá změny v registru vozidel, je možné požádat o následné vrácení tohoto dokladu, který již není platný.

Úředník doklad v souladu s předpisy zneplatní označením „Zrušeno“ (razítkem nebo ustřižením rohu) a datem, kdy k zneplatnění technického průkazu došlo. Řidič tak může odejít se svým velkým technickým průkazem.

Na STK ho mějte u sebe

Pokud jste držiteli „nového“ malého technického průkazu, musíte ho mít u sebe při silniční kontrole, nehodě nebo na STK? Malý technický průkaz, takzvané osvědčení o registraci vozidla, není třeba mít u sebe pro případ silniční kontroly nebo nehody. Údaje o vozidle budou policisté zjišťovat přímo z registru vozidel. V případě návštěvy STK je ovšem nutné mít osvědčení o registraci vozidla vždy u sebe. Týká se to jak nových, tak i těch vydaných před rokem 2024.

Při návštěvě STK se starším autem Ministerstvo dopravy doporučuje vzít si s sebou na kontrolu také velký technický průkaz. Technici by měli zkontrolovat, jestli jsou údaje v registru vozidel kompletní a odpovídají zápisu v technickém průkazu. Historicky totiž může být mezi těmito údaji nesoulad, který ale nezpůsobilo Ministerstvo dopravy, ani nesouvisí s digitalizací technických průkazů. Jestliže technik zjistí v údajích rozpory, měl by naskenovat velký technický průkaz do informačního systému technických prohlídek a odeslat ho k doplnění úřadu obce s rozšířenou působností. V blízké době by měly být v registru vozidel všechny údaje kompletní a bezchybné.

Prodej vozidla

Jestliže řidič prodává svůj starý vůz, na registru vozidel předloží velký technický průkaz. Úředník pak zkontroluje údaje uvedené v něm s údaji v registru vozidel a v případě, že některé informace chybí nebo nesouhlasí, opraví chyby tak, aby měl vlastník v registru vše v úplné podobě. Kupující pak dostane jenom jedno nové osvědčení o registraci vozidla.

Kompletní informace o vozidle může získat prostřednictvím QR kódu na malém techničáku přes Portál občana, Portál dopravy, případně, pokud nemá elektronickou identitu, může využít web dataovozidlech.cz nebo aplikaci eTechničák. Může také na úřadě požádat o jednoduchý výpis všech údajů, aby měl v ruce úřední dokument.

První zkušenosti

Změna v technických průkazech s sebou přináší menší i větší komplikace. „Už máme první zkušenosti. V současnosti vidím jako problematické, že když přijedete na STK, tak si sice velký techničák vezmou, ale už do něj nezapisují datum prohlídky. Tu zjistíte pouze z protokolu. Ale jak jsem byl svědkem, tak při prodeji vozidla protokol nebyl k dispozici asi v 80 procentech prodejů. Zřejmě se někde založil nebo ztratil,“ upozorňuje Marek Knieža, ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com.

Poukázal tak na to, že z nálepky na značce zjistíte pouze měsíc a rok další prohlídky na STK, nikoliv přesné datum. Podle našeho zjištění by záznamy o technických kontrolách s přesným datem měli řidiči dohledat po přihlášení třeba na Portálu dopravy. Je to ale složitější než nahlédnutí do protokolu.

Ve velkém techničáku bylo navíc mnoho dalších informací, jako třeba přidané tažné zařízení či rozměr kol, která jsou ještě homologovaná pro prodaný typ vozidla. Ne ve všech případech jsou nyní například informace o rozměu pneumatik v databázi kompletní. „V novém techničáku není vidět počet předchozích majitelů – což je taky při koupi nebo prodeji zajímavý údaj,“ dodává Marek Knieža.