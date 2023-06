Svaz dovozců automobilů (SDA) pravidelně vydává tiskové zprávy hovořící o tom, že český vozový park rapidně stárne a že je Česká republika v této oblasti ve velmi nelichotivé pozici oproti zbytku EU. Proč ale stárne? A jak velký je to reálně problém?

Nejvíce dovezených ojetin do ČR je značky Škoda a průměrný věk dovezené Škody je 9,9 roku. Před deseti lety byla v nabídce ještě stále druhá generace oblíbené Fabie | Foto: Škoda Auto

Rovných 16 let. To je stáří průměrného osobního automobilu (kategorie M1) registrovaného v ČR. Za posledních 10 let potom tohle číslo povyskočilo o 2,22 roku a zlepšení není na obzoru. Zejména během pandemie, a následně během prodlev v dodavatelských řetězcích automobilek, nová auta prostě nebyla k dostání.

A problém není v tom, že by si lidé – myšleno soukromé osoby – nekupovali nová auta do rodin. Okolo tří čtvrtin všech nově registrovaných vozů v ČR registrují firmy a právě ty neobnovovaly svoje vozové parky. Tím pádem se na sekundární trh nedostávaly mladé ojetiny, které si pak kupují lidé pro soukromé používání. Je to koneckonců přirozený koloběh – bývalé „služebáky“, případně vozy z operativních leasingů, jsou oblíbenými ojetinami s jasnou historií.

Novým vozům se tedy od začátku pandemie v roce 2020 nedařilo, konstantně se však dařilo dovozu ojetin. Počty nově registrovaných ojetých vozů sice nijak dramaticky nevyrostly, vyrostly však poměrově oproti novým vozům. Jako příklad si uveďme poslední předpandemický rok 2019 a loňský rok 2022. Zatímco za rok 2019 se v ČR podle dat SDA registrovalo 249 915 nových osobních aut a 177 261 ojetin, loni bylo nových vozidel 192 087 a ojetých 161 186.

Je to právě stáří dovážených vozidel, které je vnímáno jako potíž a jedna z hlavních příčin, proč se zvyšuje stáří celého vozového parku. Za loňský rok činil průměrný věk nově registrovaného osobního auta v ČR 10,8 roku. SDA dále uvádí, že 52,61 % všech dovezených osobáků bylo starších než 10 let, a 23,77 % dokonce starší než 15 let.

Vysoké stáří dovážených ojetin je dáno celkovým zdražením aut. Nová auta šla v posledních letech cenově prudce nahoru zejména kvůli opatřením pro snížení emisí z dopravy. A když zdražují nová auta, ta ojetá je logicky následují. Průměrný kupující má však peněz stále stejně, takže mu nezbývá než sáhnout po starším autě.

„Podle dat inzertního webu TipCars je průměrné stáří nejčastěji nabízených ojetin se drží okolo 8 let. Vůbec nejčastěji se v nabídce autobazarů v současnosti objevují ojetiny s rokem výroby 2019 a 2018, které tvoří téměř 25% celkové nabídky. Paradoxem doby je, že některé ojetiny s léty neztrácí na ceně, nýbrž cenu drží a následný prodej může být pro majitele i ziskový,“ říká k tématu Marek Knieža, ředitel inzertního auto-moto webu TipCars.com.

Jak velký je to problém?

Podle SDA má stáří vozového parku „přímý dopad na snižující se bezpečnost vozidel jezdících po českých silnicích a tedy i na počet zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách a v neposlední řadě také na množství škodlivých zplodin vypouštěných do ovzduší.“

To samozřejmě nelze rozporovat – nová auta prodělávají ohromné pokroky v oblasti pasivní i aktivní bezpečnosti, a třeba protikolizní asistenty se v posledních letech staly téměř standardem. Stejně tak i emise jsou u novějších aut výrazně nižší – koneckonců tlak na snížení vypouštěných emisí je jeden z důvodů, proč musely automobilky svá auta zdražit.

Je ovšem otázka, zda bezpečnost a emise vnímají jako problém i běžní spotřebitelé, kteří mají na auto omezený rozpočet. I když všeobecná dobře mířená rada pro koupi ojetin zní „kupte si to nejnovější a nejmodernější auto, na které dosáhnete“, často zvítězí jiné zájmy a potřeby. Je také potřeba mít na paměti, že pokud letos vezmeme 16 let staré auto, jde o auto vyrobené v roce 2007.

A takový vůz rozhodně nelze kategoricky nazvat obstarožním, nebezpečným a ovzduší znečišťujícím vrakem. Ve většině případů půjde vlastně o dobře funkční a moderní vůz, který jeho majitel dost pravděpodobně nemá potřebu vyměňovat za novější, zejména při současné situaci na trhu. Naopak se najde dost majitelů, kteří si chtějí svůj vůz nechat co nejdéle, protože jim zkrátka vyhovuje.

Shrnutí je tedy celkem nejednoznačné. Na jednu stranu je problém, že máme třetí nejstarší vozový park v EU, a že se jeho stáří pořád zvyšuje. Na stranu druhou jsou tu ale běžní spotřebitelé, jejichž vozidla tvoří velkou část z 1,7 milionů registrovaných automobilů v ČR, a kteří stáří jako velký problém nevnímají.

Řešením pro omlazení vozového parku by mohlo být zlevnění aut na trhu – což je nepravděpodobné – nebo legislativní zásah, podobný jako zavedení ekologické daně při převodu vozidla. Takové zásahy se však zpravidla míjí účinkem a setkávají se s velkou nevolí ze strany veřejnosti.