Dost možná to znáte. Roky jezdíte s autem, které rozsáhlejší výbavu zcela postrádá, a vy nemáte pocit, že by vám cokoliv chybělo. Pak si ale někde vyzkoušíte vybavenější kus, stačí třeba jen půjčené auto na dovolené, nebo náhradní auto ze servisu, a najednou narazíte na komfortní výbavu, bez které už nemůžete nadále žít.

Jsou prvky výbavy, kterým nepřivyknete, a vlastně je ani nezačnete používat. Pak jsou takové, které sice občas použijete, ale klidně se bez nich v budoucnu obejdete. No a nakonec jsou tady věci z následujícího seznamu. Zkrátka věci, které jste nepotřebovali, dokud jste je neměli. A jak jste je jednou zkusili, stala se z nich naprostá nezbytnost a jeden ze základních požadavků do vašeho příštího auta.

Samozřejmě se jedná o velmi individuální seznam. Jsou věci, které byste si vy sami odebrali či naopak přidali, ale všeobecně se dá říci, že následující prvky výbavy v autě mít prostě chcete.

Tempomat

Jakmile jednou absolvujete delší cestu po dálnici s tempomatem, začnete se ptát sami sebe, jak jste mohli žít tak dlouho bez něj. Tempomat udělá cestování pohodlnější i bezpečnější, a sejme z vás značnou část pozornosti, kterou jinak musíte věnovat udržování stálé rychlosti. Už jenom ten fakt, že nemusíte nohou pořád držet plynový pedál v jedné poloze, za to prostě stojí.

Bezklíčový přístup a startování

Dost lovení klíčů v taškách, kabelkách, bundách… Stačí si dát bezkontaktní klíčenku na svoje hlavní klíče, případně do čehokoliv, co máte pořád u sebe, a auto se odemyká, startuje a dělá zkrátka všechno bez toho, abyste klíč vzali do ruky. Odemykání a zamykání probíhá dotykem na klice dveří, startování jen za pomoci tlačítka. Auto si samo zjistí, zda je klíč v dosahu, případně uvnitř auta. A když se uvnitř klíče vybije baterie? I na to se samozřejmě myslelo – pořád je tu nouzový klíč do dveří a použití klíčenky jen jako čipu imobilizéru.

Automatická klimatizace

Je hezké, když se někdo stará o váš komfort a s příchodem automatických klimatizací se auta začala starat o ten teplotní. Pryč jsou časy klasického „sporáku“, kdy se samostatnými ovladači nastavovala teplota vzduchu, jeho směřování a otáčky ventilátoru. Jakmile si jednou přivyknete na to, že prostě jen nastavíte komfortní teplotu, a auto se zcela automaticky postará o její udržování, už nebudete chtít stará známá tři kolečka ani vidět.

Vyhřívaný volant

Klimatizace se pochopitelně nejvíc hodí v létě, ale jakmile teplota v zimě klesne, je čas na topení a hlavně vyhřívání. Vyhřívaná sedadla jsou fajn, ale mnoho lidí je paradoxně nemusí. Co však ocení úplně všichni, to je vyhřívaný volant. Zejména musíte-li před jízdou auto škrábat, je následná možnost rozehřát si zkřehlé prsty na vyhřívaném volantu přímo skvostná.

Multifunkční volant

Ladit za jízdy rádio, ovládat hlasitost, ale taky zvedat telefony nebo přetáčet skladby při přehrávání z externího zdroje… Kvůli ničemu z toho už není potřeba sundávat ruce z volantu, je-li volant multifunkční, tedy vybavený tlačítky. Na druhou stranu je nutno dodat, že se nic nesmí přehánět, a třeba dotykové plošky na volantu jsou poněkud překombinované řešení.



Parkovací kamera

Tady nejde ani tak o to, zvyknout si na komfort, jako spíš zvyknout si na bezpečí při couvání. I když umíte správně pracovat se zrcátky a velikost svého auta odhadujete sebelépe, jsou zkrátka věci, které při couvání nevidíte. Může to být patník, sloupek, ale v horším případě třeba sousedův kocour. Parkovací kamera vnese do couvání úplně novou úroveň přehledu.

Držáky na pití

Až dosud jsme se bavili hlavně o technologických vychytávkách, ale mezi zásadní prvky výbavy se řadí často i ty nejjednodušší – třeba něco tak prostého, jako držáky na pití. Ten pocit, kdy až v autě zjistíte, že kelímek s kafem koupený na benzínce prostě není kam dát, je zvláštní směsicí frustrace a zoufalství. Každé auto by mělo mít pořádné nápojové držáky!

Automatická světla a stěrače

Skoncujte s neustálým přesvědčováním cyklovače stěračů, aby stíral ve správných intervalech. Pokud je proměnlivý déšť, musíte neustále měnit i nastavení, což vás po chvíli přestane bavit. Opět jde o prvek, který dělají auta v lepším případě automaticky, a většinou dobře. Totéž platí pro automatické rozsvěcení světel. A ta nejlepší auta? Ta když poznají, že začalo pršet, souběžně spustí stěrače i rozsvítí světla!