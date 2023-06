Cesta autem do Chorvatska: co by vám určitě nemělo chybět ve výbavě vozu

Chystáte se letos vyrazit autem na dovolenou k moři do Chorvatska? Pokud ano, budete muset projet také dalšími státy trasou přes Slovensko a Maďarsko, nebo Rakousko a Slovinsko. Abyste nebyli při silniční kontrole nemile překvapeni, pojďme se podívat, co by vám nemělo ve vybavení vozidla chybět a na co byste si měli dát za volantem pozor.

Dálnice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta