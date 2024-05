Jedno je jisté. Výroba pneumatik je energeticky nesmírně náročný proces. Platí to také o závodě společnosti Continental v portugalském Lousadu, který jsem měl možnost navštívit. Vždyť se zde vyrábějí třeba také zemědělské pneumatiky s vnějším průměrem kolem dvou metrů a hmotností i více než půl tuny. A vulkanizace takového obra trvá při teplotách až dvě stě stupňů dlouhé desítky minut.

