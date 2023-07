Pokud jde o dopravní přestupky, má jen málokdo z nás čisté svědomí. Konkrétnější obrázek přináší průzkum, který si nechala vypracovat společnost Nextbase, přední světový výrobce palubních kamer ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a organizací BESIP.

V oblasti disciplíny za volantem pouze pětina respondentů uvedla, že silniční pravidla nikdy neporušuje. Do této skupiny patří 27 % žen, 32 % řidičů starších 66 let a 33 % svátečních řidičů, tedy takových, kteří využijí auto nanejvýš několikrát měsíčně.

Na třetím místě pomyslné hitparády přestupků, k nimž se řidiči v průzkumu přiznávali, skončilo nerespektování zákazu zastavení, stání či parkování (16 %). Druhé místo zaujímá používání mobilního telefonu během jízdy (17 % dotázaných), typické hlavně pro mladé lidi do 34 let. Jednoznačným vítězem je pak překračování maximální povolené rychlosti, kterého se dopouští 62 % dotázaných, mezi muži dokonce 69 %.

Překračování rychlostních limitů je zároveň nejčastějším pochybením, s nímž se dotazovaní na českých silnicích setkávají ze strany ostatních řidičů (81 %). Na druhé příčce se opět umístilo používání mobilního telefonu během jízdy, následuje porušení zákazu předjíždění (41 %) a také zastavení, stání či parkování na zákazu (27 %).

Překvapivě často se řidiči setkávají rovněž s jízdou na červenou (24 %). Respondenti z hlavního města poukazovali také na otáčení do protisměru na světelné křižovatce (16 % Pražanů oproti 7 % ostatních respondentů).

Vzhledem k předchozím číslům asi nikoho nezarazí, že právě překročení maximální povolení rychlosti je se svými 34 procenty nejčastější příčinou pokutování. Následuje nerespektování zákazu zastavení nebo stání, společně s nesprávným parkováním (19 %).

