Jeden z nich dokonce ve statistikách prodejů vozů za prvních deset měsíců letošního roku zaujímá vynikající druhé místo. Asi není překvapivé, že jde o produkt domácí značky Škoda. Ovšem, a to bude zřejmě pro mnohé překvapením, nejedná se o Octavii.

O jaký model jde zjistíte při prohlížení naší fotogalerie, kde je nejžádanějších dvacet typů seřazeno v abecedním pořadí.

V první dvacítce jsem napočítal šestnáct modelů s karosérií typu SUV, ovšem celkem tři typy se nabízení s karosérií ve tvaru sedanu, případně kombi a poměrně vysoko je dokonce jeden velkoprostorový vůz.

Největší zastoupení mezi nejžádanějšími typy mají výrobky značky Škoda, tři modely vozí na kapotě třícípou hvědu a dva znak automobilky Volvo.

Zdaleka nejlevnější oblíbenou "čtyřkolkou" je Dacia Duster. Lze ji koupit od 502 500 Kč. Auto v této verzi pohání turbodiesel s výkonem 115 koňských sil. Levnější než modely Škody Auto je pak rovněž v tuzemsku vyráběný vůz Hyundai Tucson. Za 669 990 Kč získá zájemce auto s benzinovou šestnáctistovkou pod kapotou.

Do miliónu je v nabídce 7 modelů

Liftback Octavia se s pohonem 4x4 dá nejlevněji koupit za 784 900. Dvoulitrový diesel se sto padesáti koňských sil je už vždy spojený se sedmistupňovou automatickou převodovkou.

Méně než milión z aut zastoupených v našem přehledu je pak ještě Octavia Combi (od 824 900 Kč), Škoda Karoq (od 838 900 Kč), Ford Kuga (od 898 900 Kč), Toyota RAV 4 (od 929 900 Kč) a Cupra Formentor (od 989 900 Kč).

Škoda Kodiaq, který žebříček nejžádanějších vozů s pohonem všech kol drtivě ovládá, překračuje miliónovou hranici přesně o 33 900 Kč.

Letos zatím úřady v České republice do provozu zaregistrovaly do provozu bezmála 35 000 aut 4x4. Vloni to bylo za prvních deset měsíců jen 32 000 a předloni dokonce 30 000. V dobách před covidem byla čísla zhruba o pětinu až čtvrtinu vyšší.