Zatopený nebo zcela utopený automobil je noční můrou majitele každého vozu. Ale když už se to stane, co udělat se zatopeným autem? A jak poznáte, že má smysl vozidlo ještě opravovat? Přinášíme několik praktických rad, jak postupovat v případě, že vám voda auto poškodí.

Auto pod vodou

Povodně. Na něco takového nejsou auta stavěná. Voda v motoru a interiéru vozu jsou velký problém, který může vozidlo navždy vyřadit z provozu. Vždy záleží na tom, do jaké výše hladina vody auto zatopila, jak dlouho vozidlo ve vodě stálo a jak je auto vodou poškozené.

V případě, že se vozidlo ocitlo pod vodou celé, nejspíš dosloužilo. V takové situaci je lepší nechat vůz sešrotovat. Důvodem je vysoká cena opravy a fakt, že auto už nebude nikdy stoprocentně spolehlivé. Časem se nejspíš začnou projevovat skryté vady.

Jak při koupi poznat zatopené auto

První pomoc

Pokud přišla povodeň a vaše auto se ocitlo pod vodou, máte jistotu, že už s ním neodjedete. V takovém případě se vyplatí vozidlo nejdříve detailně nafotit pro další jednání s pojišťovnou. V žádném případě se nesnažte zjistit, jestli auto startuje. Vyhněte se také myšlence roztáhnout auto na laně. Nejbezpečnější je přepravit vozidlo do odborného servisu na přívěsu a nechat opravu na odbornících.

Co nejdříve po zaplavení se pusťte do vysoušení interiéru. Snažte se také důkladně očistit bláto a písek ze všech částí vozu. Teprve po důkladném vysušení a očistě vozu začněte s případnou opravou. Roli hraje, nakolik bylo auto zatopené, tedy nakolik je poškozené. Je to velmi individuální. Nejste-li si jisti, nechejte si poradit od odborníka.

Opravujete auto sami

Pokud máte auto jen částečně zatopené a rozhodli jste se opravovat ho svépomocí, vyplatí se postupovat systematicky. Nejdříve odpojte autobaterii, v ideálním případě ji později vyměňte za novou. Potom se pusťte do vysoušení, protože vlhkost je pro vozidlo zničující. Odstraňte všechny nečistoty z interiéru i kapoty, nezapomeňte také na dutiny, kde mohou být usazeniny.

Dále vysušte a vyčistěte elektroinstalaci, nezapomínejte na části, které nejsou chráněné před vodou. Zkontrolujte také ložiska kol a jejich namazání a proveďte kontrolu brzd a výměnu brzdové kapaliny. Problémem mohou být světlomety, ve kterých může zůstat voda delší dobu.



Vyčistěte také palivový systém, vyměňte palivo, palivový a vzduchový filtr a proveďte kontrolu motoru a příslušenství. Komplikací může být voda ve válcích. Vyměňte také náplně v motoru, převodovce a posilovači řízení, nezapomeňte ani na olejový filtr. A také na převodovku, pokud si na to troufnete - rozeberte ji a vyčistěte.

Jestliže bylo auto zaplaveno do výše nad středy kol, počítejte s tím, že může do budoucna „zlobit“. Stále totiž bude hrozit, že může mít technické problémy, které se projeví až později.