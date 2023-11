Na podzim začíná být každoročně na našich silnicích pořádně nebezpečno. Může za to zkracování doby denního světla a více mlhy a déště, což zhoršuje viditelnost a zvyšuje riziko dopravních nehod. Proto je v tomto období důležité pro všechny, kdo se pohybují na cestách, aby dobře viděli a sami byli viděni. Pojďme si připomenot několik rad, které mohou zachránit život.

Jen v loňském roce se stalo na našich silnicích 4800 dopravních nehod v době za svítání či za soumraku. Zemřelo při nich osm lidí, 73 jich bylo těžce zraněno a dalších 823 lidí bylo zraněno lehce. Nejčastěji zemřelými při takových typech nehod jsou podle Ministerstva dopravy právě chodci či cyklisté, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu.

Velkou měrou ke vzniku dopravních nehod za snížené viditelnosti přispívají samotní řidiči, kteří nepřizpůsobí svou jízdu zhoršené viditelnosti. Uveďme jeden případ za všechny. Na podzim loňského roku se v Ústeckém kraji stala vážná dopravní nehoda ve večerních hodinách za soumraku, kdy řidič narazil zezadu do cyklisty, který srážku nepřežil.

„Všichni jsme si během léta navykli na luxus dlouhých dnů plných světla. Mnoho lidí si pak na podzim neuvědomuje, že do práce či do školy a zpět domů se už nepohybují za úplné viditelnosti, ale naopak za tmy či šera. Pro řidiče není nic horšího, než když neosvětleného chodce či cyklistu zahlédne na poslední chvíli, v takových případech to může samozřejmě skončit i fatálně. Povinností řidiče na druhé straně je zpomalit při zhoršené viditelnosti a na mokru,“ připomíná Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Řidiči by proto měli pozorně sledovat pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu a snížit rychlost v případě mokré vozovky či zhoršené viditelnosti. Chodci a cyklisté si zase musí uvědomit, že jejich cesty do práce či školy a zpátky domů se velmi často odehrávají za tmy a šera. Musí proto dbát na to, aby byli pro své okolí dostatečně viditelní.

Jak na to?

Podle zákona platí pro chodce povinnost být vybaveni reflexními prvky v případě, že se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky tam, kde není veřejné osvětlení. V rámci vlastní bezpečnosti se však vyplatí používat tyto prvky třeba i v případě, že chodec jde ráno do práce po špatně osvětlené silnici na zastávku. Tedy kdykoliv, kdy ho řidič nemusí vidět tak dobře, jako za bílého dne. Také cyklisté musí mít své kolo vybaveno bílým světlem vpředu a červeným vzadu za snížené viditelnosti, což není pouze tma, ale i za šera či při dešti.

„V podzimním období se starší děti vrací ze sportovních aktivit a kroužků za tmy. Při jízdě na kole či koloběžce přitom často nejsou vůbec osvětleny zadním a předním světlem. Rodiče by měli zkontrolovat, že děti mají funkční světla a naučit je, že v tomto období je nejlepší světla zapínat vždy a chránit se tak před srážkou s autem. Platí to pro koloběžku, stejně jako pro kolo. Jezdec na koloběžce není podle silničních pravidel chodec, ale cyklista, se všemi povinnostmi, které k tomu patří,“ zdůraznil Neřold.