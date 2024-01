V letošním roce se také podstatně zvýší nabídka plně elektrických modelů na našem trhu. Dobrým kompromisem se stanou i nové plug-in hybridy koncernu Volkswagen s výrazně navýšeným dojezdem.

Nabíjení elektromobilu - ilustrační foto | Foto: Se svolením Škoda-Auto

Elektromobilů je v Česku v provozu stále poměrně málo. Ovšem podmínky pro jejich provozování i v porovnání s řadou západoevropských stanic nejsou vůbec špatné. Poměrně hustá je již síť veřejných dobíjecích stanic a dále se docela intenzivně zahušťuje. Jen energetická společnost ČEZ v roce 2023 vybudovala 144 nových dobíjecích stanic, což je pro ni historicky nejvyšší číslo.

Nyní se orientuje na zrychlení tempa výstavby těch nejrychlejších dobíječek. Během letošního roku by jich mělo na území republiky přibýt osm desítek.

Právě od poloviny ledna začíná navíc platit nový ceník odebrané elektřinu u jeho dobíjecích stojanů.

V zásadě už bude lhostejné, zda řidiči elektromobilů připojí svůj vůz k rychlejším nebo pomalejším stanicím. Budou platit v závislosti na tom, jakým výkonem bude elektřina do baterie jejich vozu proudit.

Nejlevnější auto v ČR opět zdražilo. Přehled osobních vozů s cenou do 400 000 Kč

Rozdělení je do tří kategorií (do 50, do 150 a nad 150 kilowattů. A také se zřizují tři typy paušálů. Označeny jsou Basic, standard a Premium, přičemž první je zdarma, druhý za měsíční poplatek a třetí za 300. V případě jeho volby se za nabíjení u těch nejrychlejších stanic bude platit za jednu kilowatthodinu třináct korun. Je to o sedm korun méně než bude platit neregistrovaný elektromobilista.

Ještě výhodnější rychlé dobíjení platí již od prvního ledna v síti dodavatele energie PRE. Tam jsou dokonce čtyři odstupňované tarifní skupiny. Gold je k dispozici za 150 Kč měsíčně a při jeho volbě se platí za kilowatthodinu u AC stanic jen 7, u rychlých DC deset a u UFC stanic dvanáct korun.

I plug-in hybridy zaplatí za jízdu po dálnici

Jak v případě ČEZ, tak u PRE samozřejmě platí, že měsíční paušály se vyplatí těm, kteří jezdí s elektromobily opravdu hodně a často nabíjejí mimo své domovy nebo pracoviště.

Od prvního března, kdy začne platit nový ceník, už nebudou zcela osvobozeny od dálničního poplatku plug-in hybridy. Konkrétně ty, u nichž emise CO2 na jeden kilometr nepřevyšují 50 gramů. Budou ale za oprávnění jezdit po rychlostních silnicích a dálnicích platit jen čtvrtinu částky vyžadované od uživatelů klasických spalovacích vozů.

Tiše a ochotně. Test elektrické varianty Hyundai Kona s českým původem

Poslední výraznou novinkou týkající se elektromobilistů je nová značka. Ta specifikuje samostatnou kategorii elektromobilů na dodatkové tabulce například pod příkazovými nebo zákazovými značkami. Vlastně jde o přední siluetu vozu doplněnou elektrickou zástrčkou.

Daleko větší výběr než dosud začnou mít v průběhu letošního roku ti, kteří zvažují pořízení elektrického nebo plug-in hybridního vozu. Do prvně zmiňované skupiny začnou přibývat i menší a podstatně dostupnější elektromobily. Například jde o Renault 5 nebo Hyundai Casper.

Škoda a Volkswagen přicházejí s novou generací modelů Superb, Kodiaq, Passat a Tiguan. Plug-in hybridní motorizace těchto vozů budou nově schopné dojet výhradně na elektřinu kolem stovky kilometrů.