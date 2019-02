České pivo, český chléb, krásy České republiky i její historie a úspěchy nabízí Český dům v Kangnungu. Všechna tato lákadla mají návštěvníkům zimních olympijských her i samotným sportovcům zpříjemnit pobyt. A jak se zdá, svůj účel plní Český dům na jedničku.

Kromě Čechů tu potkáte Kanaďany, Američany, Nizozemce, Slovince, Korejce, Slováky, Švédy nebo třeba Poláky.

„Chtěli jsme, aby to sem sportovci měli co nejblíž a aby sem chodili rádi. A pro veřejnost tu máme dvě skvělé věci – české pivo a český chléb,“ lákal už před zahájením her i Jiří Kejval, předseda ČOV.

A jeho slovům dal za pravdu i The Boston Globe, který během olympijských her hodnotil jednotlivé domy. Ten český, na jehož podobě se stejně jako v předchozích letech podílel architekt Petr Kolář, označil za „zlatý standard“.

Český dům „vyrostl“ bezprostředně proti olympijské vesnici v pobřežním městě Kangnung, kde se odehrávají hokejové zápasy a soutěže v rychlobruslení či krasobruslení.

Jak list připomíná, domy spadají do dvou kategorií. Na jedné straně jsou ty, které odkazují na národní kulturu, dědictví a tradice. Na straně druhé ty, které křičí „máme rádi párty a tady vám ukážeme, jak to děláme“.

A Český dům má podle něj od každého něco. List například upozornil na obrovský nástěnný displej s českou sportovní historií. Ocenil i čepované pivo Pilsner Urquell, které si můžete vychutnat v baru uprostřed Českého domu. Navíc si návštěvníci mohou pomocí mimořádně povedené virtuální reality prohlédnout plzeňský pivovar, vyzdvihuje The Boston Globe.

Pro zájemce připomíná, že na konci virtuální prohlídky se návštěvníci setkají s barmanem Janem. A „pokud budou v Českém domě ve správný čas, mohou se s ním setkat i osobně“. Americký list nezapomněl ocenit i jídlo, tedy párky či hovězí guláš.

Podle tiskové zprávy Českého olympijského výboru se zatím vyčepovalo zhruba 6000 litrů piva a dorazili na něj i olympionici ze zahraničí. Třeba bronzová medailistka z boulí Julija Jevgeněvna Galyševová z Kazachstánu. Nebo krasobruslař Scott Moir, který se svou partnerkou ovládl soutěž tanečních párů.

„Je to skvělá zpráva - medaile za měsíce příprav, které celému projektu předcházely. Osobně mě to těší moc, jsem ráda za celý tým, který se na každodenním chodu podílí,“ řekla Blanka Konečná, šéfka Českého domu. „Nemůžeme zapomenout ani na dobrovolníky, kteří nám pomáhají a někteří přiletěli přes půlku světa jen proto, aby byli u toho.“

.@RachelGBowers and @mattpep15 spent a day touring some of the Olympic houses at the PyeongChang Games. It was impossible to visit them all, but they managed to stop by eight in one day. Here’s how they’d rate them. https://t.co/KH9dsQJT4K