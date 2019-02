/FOTOGALERIE, ANKETA/ Uf, to bylo drama! Čeští hokejisté postoupili do semifinále olympijského turnaje, když porazili tým USA 3:2 po samostatných nájezdech. Američané ale byli tuhé sousto, i když národní tým byl po většinu zápasu lepší. O finále se svěřenci trenéra Josefa Jandače utkají s Ruskem.

Čeští hokejisté se radují z postupu do semifinále olympijských her v Pchjongčchangu. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

„Je velká úleva, že jsme to zvládli. Ale byla to bitva,“ hodnotil český brankář Francouz, jeden z hrdinů zápasu. V nájezdech ani jednou neinkasoval.

Národní tým byl po většinu zápasu lepší, Američané ale byli tuhé sousto. Obzvlášť když už v 7. minutě zaskočil brankáře Francouze skrytou střelou Donato a zámořský celek se dostal do vedení.

Češi ale měli víc ze hry a soupeře chvílemi doslova mačkali. Střelecká převaha se bohužel i přes spoustu šancí neprojevovala ve skóre, dokud se se v 16. minutě přesnou střelou neprosadil obránce Kolář.

Také po změně stran český tým s přehledem dominoval. Svěřenci trenéra Jandače výborně kombinovali, aktivně napadali a tlačili se do koncovky. Vytěžili z toho trefu dalšího zadáka Kundrátka na 2:1.

Hrdina zápasu brankář Pavel Francouz

Chvíli po polovině zápasu ovšem přišla studená sprcha. Ojedinělou americkou akci proměnil Slater, navíc ve vlastním oslabení. Rázem bylo vyrovnáno. České hráče to zjevně zaskočilo a síly na ledě se začaly vyrovnávat. Žádné další góly ale i přes několik šancí na obou stranách nepadly.

„Když nám těsně před koncem ujeli, tak jsme měli ohromné štěstí, trefili tyčku. To by už pro nás bylo hodně těžké,“ popsal gólman Francouz.

V prodloužení se nerozhodlo, šlo se tak na nájezdy. To už bývá na velkých turnajích proti Američanům tradice. Zámořští ostrostřelci naštěstí vyhořeli na výborném Francouzovi, za Česko se trefil Koukal. A bylo hotovo.

„Francouz to zavřel a dal nám šanci, i když jsme v nájezdech dali jen jeden gól. Poslal jsem tam hráče, kterým věřím,“ uvedl kouč Jandač.

Čeští hokejisté na olympiádě poprvé od Turína 2006 postoupili do bojů o medaile. V semifinále se utkají v pátek ráno (8:40) s Ruskem, které si podle předpokladů ve čtvrtfinále poradilo s Norskem 6:1.

Francouz v obrazech

Národní tým předvedl proti Američanům výborné herní pasáže, o to víc však udivuje, že zápas skončil nájezdovým dramatem, místo aby ho Češi už s předstihem dovedli k bezpečnému vítězství. Proti sborné to bude ještě těžší.

„Je dobré že vítězíme a hrajeme dobře do obrany, ale chtělo by to střílet víc gólů,“ vystihl trenér Jandač.

Přijdou české střelecké okamžiky v semifinále?

Česká republika - USA 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Kolář (Jan Kovář), 29. Kundrátek (M. Růžička, Mozík), rozhodující sam. nájezd Koukal - 7. Donato (Terry), 31. Slater (O'Neill). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Öhlund (Švéd.) - Kaderli (Švýc.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 5:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2948.

ČR: Francouz - Kundrátek, Vitásek, Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, O. Němec - Řepík, Horák, Birner - M. Erat, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Růžička, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, Sekáč. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

USA: Zapolski - Sanguinetti, Gunderson, J. Blum, Billins, Gilroy, Welch, Wisniewski - O'Neill, Roe, Little - Greenway, Ch. Bourque, Gionta - Donato, Arcobello, Terry - McCarthy, Butler, Stoa - Slater. Trenér: Tony Granato, Keith Allain, Chris Chelios a Scott Young.