/FOTOGALERIE/ Ester Ledecká šokovala na olympijských hrách vítězstvím v superobřím slalomu. Vyhrála o setinu sekundy před obhájkyní zlata Rakušankou Annou Veithovou. Vítězství české reprezentantky je bezesporu největším překvapením právě probíhajících her.

Ledecká už měla před sobotou za sebou závod v obřím slalomu, ve kterém skončila na 23. místě. Před superobřím slalomem v žádném přípradě nepatřila k favoritkám, trenéři jí vytyčili nesmělý cíl - skončit v TOP 15. Dvaadvacetiletá závodnice, která si do Pchjongčchangu sice pro zlato přijala, ale ve snowboardu, její parádní disciplíně, však všem vytřela zrak.

Setina sekundy odsunula na druhou příčku obhájkyni ze zlata ze Soči, Rakušanku Annu Veithovou. Další z favoritek, Američanka Lindsey Vonnová, chybovala a obsadila až pátou příčku. Celý sportovní svět byl šokován, pro zlato si dojela Češka Ledecká. Termín "dojela" není na místě, Ester dlouhou tratí prosvištěla jako utržený vagón.

To už dávo byly největší aspirantky na první místo v cíli, Veithová dokonce příjímala gratulace ke zlatu. Se startovním číslem 26 se nakonec zasloužila o největší triumf českého sjezdového lyžování v historii Ester Ledecká. V cíli nemohla uvěřit, o zlatu sice před startem mluvila, ale spíš v žertu. Poté, co proťala pomyslnou cílovou pásku, zůstala nevěřícně stát. Nedocházelo jí, co se právě stalo. Upřeně hleděla na časomíru, pak do hlediště. Mezitím nevěřícný úsměv tál na tváři půvabné Rakušance Veithové.

"To snad není možné! Když jsem projela cílem a viděla to, říkala jsem si, že to musí být nějaká chyba. Změní ten čas ještě? Nebo jsem minula branku?" líčla pak Radiožurnálu své rozpaky.

Ledecká získala pro Českou republiku první zlato z Pchjongčchangu, celkově se jednalo o pátou medaili pro malý středoevropský stát. V superobřím slalomu přitom Ledecká jela pouze devět závodů Světového poháru. Jejím nejlepším umístěním byla 19. příčka.

V pátek může Ledecká přidat další medaili v paralelním obřím slalomu snowboardistek, své parádní disciplíně, ve které je mistryní světa. Už před olympiádou se zapsala do dějin tím, že byla první sportovkyní, která se odhodlala závodit ve sjezdovém lyžování a snowboardu. „Snila jsem o tom, že budu moct kombinovat tyhle dva sporty, to byl v téhle sezoně můj velký cíl. Teď se musím přeorientovat zase na snowboard, čeká mě kvalifikace."

Tak to je neskutečné! Ester Ledecká proletěla tratí Super-G a průběžně vede! #czechteam ?? pic.twitter.com/tx8B6iuM64 — Český olympijský tým (@olympijskytym) 17. února 2018

Konečné pořadí: 1.Ester Ledecká (ČR) 1:21,11, 2. Anna Veithová (Rakousko) +0,01,3. Tina Weiratherová (Lichtenštejnsko) +0,11,4.Lara Gutová (Švýcarsko) +0,12, 5.Johanna Schnarfová (Itálie) +0,16, 6.Federica Brignoneová (Itálie), Lindsey Vonnová (USA) obě +0,38, 8. Cornelia Hütterová (Rakousko) +0,43, 9.Michelle Gisinová (Švýcarsko) +0,46, 10.Viktoria Rebensburgová (Německo) +0,51, 33.Kateřina Paulhátová (ČR) +3,37.