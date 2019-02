Katie Ledecká, americká plavkyně, která také vlastní zlato z Her, si na svém twiterovém účtu dělala srandu. Prý chce zjistit DNA s českou lyžařkou. "Musíme být příbuzné," říká.

Ester, I think we're related, we need to do a DNA test? #CousinsInGold ?? https://t.co/2mUradCr4C

Lindsey Vonnová, která byla patrně největší favoritkou v super-G, před Ledeckou smekla. "Chtěla bych mít její talent a vyhrávat v různých sportech. Bohužel umím jen lyžovat a ona mě stejně porazí."



Slalomářka USA Mikaela Shiffrinová uznale na Twiteru Ledecké zatleskala.







S gratulací se přidávají i další sportovci. Vodní slalomář Vavřinec Hradilek připomíná, že Ledecká může získat ještě další medaile.

WOW ! This is incredible story and gold for @olympijskytym Ester #Ledecka claiming gold in her side discipline. She is going to attack another gold in SNB parallel slalom. https://t.co/AHQNaTC6uA