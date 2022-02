Smutek slovenské výpravy. Zlatá Vlhová se kvůli kotníku v Pekingu už nepředstaví

Důvodem přesunu tréninku byla sněhová kalamita, která zasáhla dějiště her, Ledecká si tak konečně může alespoň trochu odpočinout. "Je ráda, když může mít den odpočinku den před závodem, což tady je horší. Chtěli s trenéry využít každou možnost osahat si trať a neplánovali žádný trénink vynechat. Příroda to ale vyřešila a je to pro Ester obrovský energetický bonus. Může spát jak dlouho chce, nabrat co nejvíc sil," řekl fyzioterapeut Michal Lešák.

"Má čas pro sebe. Dělá si, co se jí zlíbí. Jen čistě odpočívá, nic dalšího nepotřebuje a nechce," řekl Lešák a k fyzické kondici Ledecké dodal: "Vypadá, že je na tom velmi dobře. Pořád čerpá z kvalitní letní přípravy," doplnil Lešák.

A jak se cítila Ledecká při prvním tréninku sjezdu? "Určitě si to užívala," potvrdil fyzioterapeut."Sjezdovka je zajímavá, technická. Mysleli jsme, že to bude ještě rychlejší a delší skoky. Ale je to fakt krásná a hladká trať. Bude rozhodovat inteligence a zkušenosti. Holky na ní mají jen dvě prohlídky hodinu a půl dlouhé a dva tréninky sjezdu. Není toho moc. Uvidíme, jak se s tím všichni poperou," dodal servisman Miloš Machytka.

Ledecká se ve sjezdu představí v úterý od 4:00, ve třetí disciplíně na olympiádě se dozví své startovní číslo už v pondělí večer.