„Nemám slov. Je to pro mě něco skvělého a obrovského. Dneska to byl s Finkami těsný závod, ale cítila jsem se na konci opravdu dobře a měla jsem hodně sil v posledním kopci,“ líčila za cílem.

Emoce prožívala ještě intenzivněji, než kdyby vyhrála jasně jako ve skiatlonu. „Je větší zábava stát na nejvyšším stupínku, když víte, že jste vyhrála velký boj, kdy jsem ze sebe musela vydat to nejlepší,“ prozradila skvělá lyžařka.

Skandál rozděluje fanoušky

Její čínské žně budou nejspíš pokračovat, ovšem na místě je připomenout, že tato „superžena“ závodí s dopingovým cejchem. V roce 2016 byla Johaugová usvědčena z dopingu. V jejím vzorku totiž byla prokázána přítomnost zakázaného léku Clostebolu, který zvyšuje výkonost.

O jejím vysvětlení – bránila se tím, že zakázaný anabolický steroid byl v masti, která jí byla předepsána k léčbě spálenin na rtech – si může udělat každý obrázek. Mezinárodní lyžařská federace to považovala za nedůvěryhodné tvrzení a Johaugová dostala 18měsíční zákaz činnosti. Kvůli trestu přišla i ZOH 2018 v Pchjongčchangu.

Její dopingový případ rozdělil fanoušky. Jedni ji obdivují, neboť se po pauze vrátila ve výborné formě. Jiní ji stále ironicky předhazují výmluvu na balzám na rty a považují její výkony za podezřelé. Navzdory probíhajícím diskusím si však Johaug v těchto dnech užívá velkou slávu. „Znamená to hodně. Jsem šťastná,“ usmívala se vítězka.

Třicáté místo je pro Novákovou standard

Petra Nováková na ni ztratila necelé tři minuty. „Dnes to bylo náročné kvůli silnému větru, který byl nepříjemný nejen psychicky, ale navíc kvůli němu byly zaváté stopy. Do kopce se to proto lehce trhalo a ve sjezdech zase musel člověk rozmýšlet, jestli zůstat ve stopě,“ prohlásila.

„Co se týče výsledku, tak se jedná o můj standard – nenadchne, neurazí,“ zmínila Nováková. Kateřina Janatová obsadila 34. místo a navzdory k tomu, že klasika je její slabší technika a hodnotila závod pozitivně.

„Tohle je asi moje nejslabší disciplína, takže jsem ráda, že se mi i ve vysoké nadmořské výšce podařilo dobře rozvrhnout síly,“ zhodnotila závod. Na Petru Hynčicovou zbylo 42. místo. „Výsledek je pro mě taková klasika. Víc mi sedí hromaďáky, zatímco v intervalu je pro mě těžší se srovnat s nějakým tempem,“ uvedla.