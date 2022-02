Ženský hokej je olympijským sportem od Nagana 1998. Češky si však sen o účasti splnily až nyní o 24 let později, a to díky zvládnuté kvalifikaci v listopadu v Chomutově. "Olympiáda je největší akce, na které si člověk může zahrát, takže můžu říct za všechny holky, že se hodně těšíme už dlouho," prohlásila kapitánka Alena Mills.

"Jak teď přistupovat k tomu, že je to splněný sen několika generací českých hokejistek? S holkama jsme se zatím bavily spíše o tom, jaký chceme, aby tento historický moment byl. Jak ho chceme prožívat, co chceme zažít a s jakými pocity se chceme vrátit," uvedla Mills, ale zároveň ujistila, že Češky nejednou do Pekingu na výlet. "Chceme mířit na medaile," netají jednatřicetiletá útočnice.

Holky to mají v hlavě dřív srovnané, říká expert na dívčí hokej

Vedle Číňanek narazí Pacinův výběr také na Švédky, Dánky a Japonky. Při systému turnaje bude každý bod velmi důležitý. Jen tři nejlepší z této pětice postoupí do play off, v němž doplní kompletní pětici celků z elitní skupiny A (USA, Kanada, Finsko, Rusko, Švýcarsko). Postup ze skupiny je základním cílem, hokejistky touží hned při premiéře zakusit něco navíc.

"Vžy si dáváme cíle, které dokážeme sami ovlivnit. Jasný cíl je pro nás podat nejlepší možný výkon v historii českého ženského hokeje a na to se budeme soustředit zápas od zápasu. To je to nejdůležitější. Hrát naši hru. Uvidíme, co soupeřky a uvidíme, co nám turnaj přinese. Chceme se ale soustředit na vlastní výkon," řekl trenér Pacina.

Erbanová o hokeji i životě ve Švédsku: Byl to sen. Velká rozhodnutí si promýšlím

Papírově nejsilnější ve skupině jsou spolu s Češkami Japonky a Švédky. Tak by mělo vypadat trio postupujících. Právě Seveřanky porazila hokejová reprezentace v modelovém utkání na třikrát dvacet minut hrubého času 5:3. "Švédské holky jsou šikovné, individuálně zdatné. Doufám, že nám to alespoň trošku ukázalo, jak hrají, a víme, co od nich můžeme čekat," uvedla obránkyně Pavlína Horálková.

Čtvrtfinálové zápasy jsou na programu 11. a 12. února. Dosavadním českým maximem na mistrovství světa je právě postup do čtvrtfinále, do kterého hokejistky prošly i loni v létě v Calgary.

Šatny na záchodě, týmy s kluky, předsudky. Ženský hokej se přesto dere vzhůru

"Myslím si, že od té doby jsme se posunuli tím, že si uvědomujeme, jak těžké je mít úspěch. Jak těžké je přejít přes čtvrtfinále, každý soupeř je na nás fantasticky připravený. Všichni ví, že umíme hrát a nikdo nás nepodcení. Všechny čtyři lajny musí táhnout za jeden provaz, v tom jsme se posunuli," prohlásil Pacina.

Zlato z Pchjongčchangu obhajují Američanky, které dokázaly ve finálovém dramatu porazit Kanaďanky 3:2 po nájezdech. Bronz uzmuly Finky.