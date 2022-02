"Bylo to nahoru dolů. Rozhodlo, že jsme si hlídaly, co jsme měly. Byly jsme soustředěné a v klidu celou dobu a tím jsme si to uhrály. Všechno je o trpělivosti. Na té jsme za poslední dva roky zapracovaly slušně. Víme, že když se nám nedaří gól a máme hodně střel, tak stále zůstáváme klidné hlavou, soustředěné. Víme, že to tam padne. A taky že padlo," řekl Peslarová.

Češky zvládly premiéru, zdolaly „zámořské“ Číňanky. Nervy snad opadnou, říkaly

"Myslím si, že to nebyl špatný zápas, ale určitě musíme proměňovat víc šancí. Měly jsme jich spoustu a koncovka není ideální. Snad to zlepšíme do dalších zápasů," nabádala Vanišová. "Jsem ráda, že se mi podařilo dát dva góly a pomoct k výhře."

Třetí zápas ve skupině B čeká svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny v pondělí od 9:40 SEČ s Dánkami, které dnes prohrály s Japonkami 2:6 a po dvou utkáních nemají ani bod.