"Hlavní je výhra, potřebovali jsme ji jako sůl," pochvaloval si Hrubec po utkání. Češi sice ve středu prohráli na úvod olympiády s Dánskem, třicetiletý gólman ale i dnes zopakoval, že po dobrém výkonu. "Kdo rozumí trochu hokeji, tak viděl, že to utkání z naší strany nebylo špatné. Hráli jsme dobře, měli jsme šance, jen tam nepadly góly. Teď jsme na to navázali," podotkl.

Odčiněná blamáž. Hokejisté zdolali Švýcary po nájezdech, rozhodl Krejčí

Výhra jej těšila i proto, že Švýcarsko považuje za mnohem lepší tým než Dánsko. "Proti Dánům jsme hráli zápas po strašně dlouhé době, takže to bylo takové trochu ustrašené. Tentokrát to byl jiný zápas, všichni si o dost víc věřili. Byl to pěkný hokej se sladkou třešničkou na konci,“ uvedl gólman Omsku, který vítězství věnoval manželce, která má dnes narozeniny.

Hrubec kapituloval jen v 9. minutě, kdy jej v přesilovce překonal Haas. Švýcarský útočník nejrychleji zareagoval na puk, který českému gólmanovi prošel mezi betony. "Cítil jsem ho. Poznáte, že ho nemáte před betony, ale že je někde za tebou. Doufáte, že rozhodčí rychle pískne, aby ho někdo nevyšťoural. V tomhle případě ho bohužel vyšťourali," přiznal Hrubec, jenž stejně jako proti Dánsku inkasoval hned v úvodu. "Mně tohle nevadí. Hraju hokej dost dlouho na to, abych věděl, že když dostanu gól takhle z první střely, nehraje to žádnou roli," řekl.

Hrubec ocenil hokejistky

V dalším průběhu zápasu už byl bezchybný a svůj výkon korunoval v nájezdech, kdy jej nepřekonal ani jeden z pěti střelců. Pomohl mu i náhradní brankář Patrik Bartošák, jenž jej při čekání na začátek nájezdů rozptýlil. "Ani nevím, co říkal. Já jsem mu říkal, ať už taky chvíli mlčí. On se furt chtěl bavit, smál se. Myslím si, že to celou atmosféru uvolnilo," pousmál se Hrubec.

Hrubec ocenil i výkon své kolegyně v ženské reprezentaci Kláry Peslarové, která si dnes ve čtvrtfinále olympijského turnaje proti USA připsala 55 zákroků. "Viděl jsem, že se jí dařilo. Jsem za tu spoustu zákroků rád, ona je taky součástí Saves Help, takže jí to bude i něco stát," smál se Hrubec, který je ústřední postavou charitativního projektu, jehož prostřednictvím brankáři přispívají na dobročinné účely. Za každý zákrok věnují v jeho prospěch deset korun.

Rodák z Vimperka ocenil výkony hokejistek i celkově. "S klukama jsme v šatně dokoukávali posledních deset minut zápasu. Je škoda, že to nevyšlo, ale před holkama klobouk dolů. Národ na ně může být opravdu hrdý," řekl Hrubec.