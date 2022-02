Skvělé! Ledecká obhájila na snowboardu olympijské zlato. Byla to zábava, zářila

Až když ji poražená finalistka Rakušanka Ulbingová ujistila, že získala zlato, uvědomila si, že je konec. "Od té doby jsem to nějak začala vnímat. Předtím jsem neslavila, protože jsem nechtěla slavit předčasně. Chtěla jsem zůstat soustředěná, kdybych musela ještě jednou jet nahoru," líčila s úsměvem.

Bylo jí jasné, že to úplně běžné na olympiádě není. "Jak se to stane? Musíte být strašný mimoň, jako já… To já jsem. Jak jsem přemýšlela nad tou tratí, nad tím, co mám udělat líp, tak mně to nějak nedošlo. Přijela jsem do cíle: No, tak jsem tady," smála se šestadvacetiletá snowboardistka.

Její soupeřky často chybovaly

Ledecká v horském středisku Čang-ťia-kchou potvrdila své výsostné postavení mezi snowboardistkami. Suverénně vyhrála kvalifikaci a ve vyřazovací části nebylo nikdy o jejím dalším postupu pochyb. Soupeřky ve snaze se jet "na hraně" vždy chybovaly.

"Takový je náš sport, hodně se chybuje. Jde o to, kdo těch chyb udělá nejmíň, kdo zvládne tlak. Přece jen je to něco jiného než u lyžování. Tam je taky tlak, ale nemáte vedle sebe někoho, kdo na vás tlačí a snaží se vás předjet. Já se soustředila celou dobu na sebe a to mi pomohlo," řekla Ledecká, která se úspěšně věnuje i sjezdovému lyžování.

Dálnice se zastavila, sociální sítě vybuchly: Děvucha Ledecká sfičela jak cyp

Toho, že soupeřky chybovaly, si vždy všimla. "Přestanu je slyšet. Nechci se vůbec ohlížet, ale přestanu vnímat, že za sebou něco slyším. Ale ze zkušenosti vím, že se můžou zase hodně rychle dotáhnout, tak se snažím hlavně rychle dotáhnout svoji jízdu až do konce. Soustředit se jen na sebe, abych neudělala žádnou chybu. Jela jsem tak, jak jsem si naplánovala. Abych to v klidu dojela," konstatovala česká hvězda.