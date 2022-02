Martina si to zaslouží

Sáblíková nejenže získala olympijský kov na čtvrtých hrách v řadě, navíc se stala majitelkou jubilejní sté medaile v historii samostatné České republiky. "Říkali jsme si, kdo ji získá, a Martina si to zaslouží, protože medailí přivezla pro Česko nejvíc. I statisticky to takhle hezky vyšlo," řekl Kejval.

Výkon Sáblíkovové ocenil curler Tomáš Paul. "Bylo vidět, že má přesně rozvržené tempo, celou dobu držela skoro třicet dva a půl," nezapřel v sobě Paul bankovního analytika, který je zvyklý si precizně měřit časy při odhazování kamenů. "Perfektní výkon. Bronz je paráda!" dodal.

"Martino, pojď!" a "Jedem!" se za hlasitého potlesku vždy ozvalo, když se Sáblíková při své jízdě prohnala jedním z rohů haly Ledová stuha, která do pekingské noci září modře.

Po dojetí poslední rozjížďky Sáblíková spěchala k rohu haly a na dálku přes ledovou dráhu mávala a skákala nadšením. "Bylo to hezký, jak se k nám rozběhla. Řvali jsme radostí. Pecka! Byla to čirá radost," popisovala mluvčí ČOV Barbora Žehanová nadšení mezi českými sportovci.

Co příští olympiáda?

Ve čtyřiatřiceti letech nemusí jít o poslední úspěch rodačky z Nového Města na Morově. "Dokud zůstanou na olympiádě dlouhé tratě a Martině vydrží zdravá, tak věřím, že se s ní za čtyři roky v Itálii zase setkáme a zase bude bojovat o medaile. Já tomu věřím," domnívá se Kejval, že ještě v Miláně a Cortině d'Ampezzo v roce 2026 by mohla česká legenda patřit k favoritkám.

Česko má na hrách v Pekingu díky svým hvězdám Ester Ledecké, od úterý olympijské šampionky z paralelního obřího slalomu na snowboardu, a Sáblíkové dvě medaile. "Věřím, že se nám bude dařit, ale medaile, to už je dobrý," odtušil Kejval, že ač je v Číně nejpočetnější česká výprava v historii zimních olympiád, po zranění snowboardcrossařky Evy Samkové moc dalších medailových nadějí nemá.

Přidat cenný kov by mohla biatlonistka Markéta Davidová a v trénincích se dařilo skeletonistce Anně Fernstädtové. A další může získat Ledecká, kterou čeká obhajoba zlata na lyžích v super-G, čímž by zopakovala zlatý double z Pchjongčchangu. "To by byl zázrak, kdyby se ten mistrovský kousek podařil znovu. Ani o tom nechci mluvit, abych to nezakřikl," uvedl Kejval.

Ještě na jednu věc Kejval upozornil. Medaile jako v minulosti zacinkaly s příjezdem profesora Pavla Koláře do dějiště. "To je náš největší maskot," smál se šéf olympioniků.