"Zklamání je obrovské. Mrzí mě, že takhle fantastický kolektiv to nedotáhl dál. Jsem moc zklamaný," řekl Pešán novinářům po porážce 2:4. "Jestli uvažuji o konci ve funkci? Samozřejmě je to neúspěch. Jsem zklamaný, na druhou stranu je pár minut po zápase a nejsem schopný říct. Nemám připravenou řeč po prohře se Švýcarskem," uvedl čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vede reprezentaci druhou sezonu. V minulém ročníku tým pod jeho vedením prohrál ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Čeští hokejisté v Pekingu nejenže prodloužili čekání na úspěch na vrcholné akci, ale v Pekingu se mužstvo zapsalo do historie i jako první, které nepostoupilo do čtvrtfinále (od zavedení vyřazovací části v roce 1992).

Historické fiasko. Hokejisté nestačili na Švýcarsko a končí již před čtvrtfinále

"Když se zeptáte na letošní sezonu a na mistrovství světa, vím, že výsledky nejsou dobré. Nemá cenu si nic nalhávat. Na druhou stranu je pravda, jestli se světu nemusíme podívat trochu do očí. Bereme se za to, že bez medaile je to neúspěch. Bez diskuze ji chce každý, i já. A je neúspěch být bez medaile. Nevím ale, jestli není na čase si nalít trochu čistého vína, že spíš je obrovský úspěch bojovat o medaili," uvedl Pešán s tím, že český hokej už není v situaci, aby patřil na všech akcích mezi reálné medailové aspiranty.

Tolik let bez medaile? To není náhoda

Podle bývalého kouče extraligového Liberce, který je zároveň svazových šéftrenérem, si musí český hokej uvědomit, že světová špička se rozšířila. "Cíl uhrát medaili má snad každý tým, který sem přijel. Reálně se bavím, že ve skupině jsme sehráli dobré zápasy, ale není asi náhoda, že už snad patnáct let medaili nemáme. Nemyslím si, že je to úplná náhoda," řekl Pešán.

Vtípky i kritika. Češi řeší olympijskou blamáž, z Pešána je muž na odstřel

Konkretizovat postavení českého hokeje ale nechtěl. "Nerad bych teď v emocích něco hodnotil. Dám si pár dnů a pak možná to zhodnotím asi líp," vysvětlil.

Na olympijských hrách získala hokejová reprezentace naposledy medaili v Turíně 2006, kde získala bronz. Na mistrovství světa byla třetí v roce 2012. "Jestli mají kluci v hlavách, že Česko už dlouho neuspělo? Za mě to hrálo jednoznačně roli. Každý věřil, že po letech budeme ti, kteří zase zvednou prapor českého hokeje. Bohužel jsme navázali na neúspěchy předchozích let," dodal Pešán.