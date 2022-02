Do Pekingu odlétala se smíšenými pocity. Pár týdnů před olympiádou se dozvěděla, že trpí cukrovkou. Musela na několik dní do nemocnice. Přesto se nesložila a do Číny vyrazila. A udělala dobře. Forma rozhodně neutrpěla.

Skeletonistky mají na olympiádě za sebou šest tréninků a trojnásobná juniorská mistryně světa dojela v první jízdě třetí, pak sedmá, šestá, pátá, třetí a nakonec - zvítězila.

"Jsem s tréninkem spokojená, ale je to jenom trénink," uvedla Fernstädtová, která dosáhla ve své vítězné tréninkové jízdě i největší rychlosti a dráhou svištěla 129,17 km/h. Výsledek v tréninku ale nepřeceňovala. "Jezdíme naplno, jasně, ale testují se nože a soupeřky můžou mít špatný den. V závodu půjde o to vybrat dobrý materiál a hlavně odjet čtyři konstantní jízdy."

Fernstädtové se v Číně dařilo už v říjnu, kdy skončila na závěr třítýdenního testování dráhy šestá. Podle české reprezentantky je dráha strašně náročná. "Uděláš malinkou chybu a máš blbý čas, pak jedeš pocitově blbou jízdu a pořád dobrý čas. Jsou tam dvě tři zatáčky, v kterých se vyplatí zajet dobře, zbytek pak nějak bude fungovat a můžeš chybovat někde jinde," řekla skeletonistka, která před čtyřmi lety skončila na hrách v Pchjongčchangu šestá ještě v barvách Německa.

Už se těší na pizzu

Fernstädtová zopakovala, že cesta k úspěchu vede přes vyrovnané výkony. "Nesmíš udělat chyby. Bude to strašně zajímavý a fakt jen o tom být konstantní. Ta, která zajede čtyřikrát desátý čas, furt má na vítězství. Tady může vyhrát úplně každý," míní Fernstädtová. V sezoně se jí moc nedařilo ve Světovém poháru, byla v něm nejlépe osmá a celkově šestnáctá.

Nyní už vyhlíží páteční start první a druhé jízdy. Třetí a finálové kolo jsou na pořadu v sobotu. "Těším se, ale jsem taky trošku nervózní," přiznala a doplnila: "Prostě se chci soustředit na sebe a na to, že budu chtít mít z jízdy dobrý pocit. Když se na to budu soustředit, tak to ubere nervozity, ale trošku nervozity je na druhou stranu dobrý mít. Doufám, že to bude tak akorát."

Koncem ledna Fernstädtová odhalila, že má cukrovku prvního typu. Fyzicky se nyní na hrách cítí bez omezení. "S tou cukrovkou to bylo takový, že jsem tady trošku bojovala s časovým posunem. I když dobře spím, tělo je pořád trošku posunutý. S tím jsme měli trošku práce, ale teď jsem v pohodě. Je lepší den, horší den, ale celkově to máme pod kontrolou," ujistila.

Podobně jako většina sportovců v Číně malinko bojuje se stravou. "Vyberu si, ale je to nuda," řekla. Snaží se vybírat si stejná jídla a bez omáček. "Jenom to, co dokážu odhadnout, co v tom fakt je. Jím suché věci, nějaké saláty. Už se těším, že si dám po závodech pizzu."