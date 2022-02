Čeští hokejisté sice prohrávali v utkání s Ruskem 1:2, poté byl ale vyloučený do konce utkání po celý zápas podrážděne hrající Dmitrij Voronkov. Češi nabídnutou příležitost využili a v prodloužené přesilovce se prosadil David Krejčí a Micheal Špaček. Na začátku třetí třetiny navíc zvýšil na 4:2 Lukáš Klok, Rusko ale v rozmezí čtyř minut utkání po ofenzivní smršti otočilo. Utkání ale nakonec poslal do prodloužení po šťastné trefě Tomáš Hyka, v něm rozhodl čtvrtou využitou přesilovkou přesnou střelou Libor Šulák.

Divoká přestřelka s dobrým koncem. Výhru nad Rusy vystřelil v prodloužení Šulák

A právě přesilovky Čechů a zákroky, které tomu předcházely, byly hlavním tématem ruského týmu. „Soupeř šel po puku, tohle je herní moment. Dmitrij udělal vše správně, přikryl si puk tělem. Děkujeme rozhodčím,“ řekl ironicky trenér Alexej Žamnov k vyloučení Voronkova, který trefil ramenem Lukáše Sedláka.

Nejvíce zuřil Nikišin

„Známe tyhle hráče z naší ligy. Sedlák tam leží, kutálí se a pak vyskočí a další střídání je zase na ledě. Myslím, že když rozhodčí udělí takový trest, měl by i faulovaný hráč odejít do šatny a do konce zápasu nehrát. Sudí tu pískají zvláštně, je potřeba si na to zvyknout a přizpůsobit se tomu,“ přidal se obránce Jegor Jakovlev.

Největší výbuch negativních emocí ale předvedl Alexandr Nikišin, který byl u rozhodujícího momentu zápasu. V 63. minutě totiž fauloval Tomáše Hyku, který se po zásahu holí do hlavy svalil na zem, z následné přesilovky se trefil Libor Šulák a rozhodl o divoké výhře. „Hlavy jsem se ani nedotknul, vůbec! Je to simulant. Spadl, i když jsem se ho ani nedotkl. Měli jsme vyhrát, okradli nás!“

Čeští hokejisté aktuálně čekají na svého soupeře v kvalifikační části, tím nejpravděpodobnějším by mělo zatím být Švýcarsko.