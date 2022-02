Hokej v rouškách, k jídlu tuk na kosti. Na olympiádě přibývá bizarních momentů

O co konkrétně se jedná?

Střídám fyzioterapie s elektroléčbou. Cvičím každý den. Kromě toho využívám na Julisce odlehčovací běhátko, což je důležité k tomu, aby se nohy zase naučily správně chodit.

Už jste mohla odložit berle?

Jsem týden bez nich. Už mě nebavilo je pořád s sebou tahat. Ještě toho moc nenašlapu, ale jsem ráda, že mohu fungovat jako člověk.

Jakým způsobem vám v pooperační období pomáhá přítel Marek Adamczyk?

Bydlíme spolu v Praze, takže minimálně každý večer se doma sejdeme. Když jsem toho moc nemohla, snažil se něco uvařit, podával mi všechno, co jsem potřebovala, vozil mě po doktorech. Už jsem ale samostatnější.

Můžete jezdit sama autem?

Už delší dobu jsem mobilní. Mám automat, takže je to snadnější. Co si netroufnu, je cestování městskou dopravou. Jinak pěšky dojdu skoro kamkoliv, ale musím být ještě opatrná. Kotníky jsou vždycky ráno v podstatě v pohodě, ale večer se při větší námaze ozvou, takže si dávám pořád bacha.

Našla jste kromě rehabilitace čas i na něco jiného?

Lehce jsem se projela na svém koni. Byl hrozně hodný. Ségra mi pomohla nasednout i sesednout. Vídám se s kamarády. Navštívila jsem olympijský festival v Brně, což byl fajn zážitek.

Je reálné, že byste to ještě tuto zimu zkusila s prknem na sněhu?

Na snowboard bych se ráda postavila a koncem března by se to mohlo povést. Bude to ale jen volné sjíždění svahu. Třeba v Krkonoších.

Myslíte, že se v příští sezoně můžete vrátit s podobou výkonností jako před zraněním?

Zažila jsem jich dost a vždycky jsem se dokázala úspěšně vrátit. Udělám pro to maximum. Nikdo nechce končit kariéru zraněním. Chtěla bych dál závodit, připravit se na příští sezonu, kdy je mistrovství světa, a porazit ty holky. No a pak se uvidí.

Jaké to je sledovat olympiádu z Prahy?

Po pravdě jsem z ní vzhledem k léčbě a vysílacím časům moc neviděla. Na mobilu jsem stihla kouknout na Markétu Davidovou a sledovala drama při střelbě. Čeká mě spolukomentování snowboardcrossových závodů. Na to se docela těším.

Na co se plánujete podívat?

Asi na další biatlony, mám ráda lyžařské alpské disciplíny. Samozřejmě se také těším na hokej. Škoda že holky prohrály s Dánkami. Pro mě je těžké si vybrat. Hodně sportovců znám a všem přeju, aby dosáhli na své cíle.

Co jste říkala, že si při slavnostním zahájení členové české výpravy namalovali na respirátory knírky?

Bylo to dojemný. Hrozně mě to potěšilo. Vůbec jsem nečekala, že by něco takového mohlo proběhnout. Je vidět, že olympiáda má o dost silnějšího ducha než jakýkoliv jiný podnik.