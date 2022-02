Zlatý závod s fenomenální Ledeckou prožívaly miliony Čechů a nejinak tomu bylo ve východních Čechách, kde k televizím či rozhlasu usedli jak stále aktivní sportovci, tak bývalí reprezentanti, ba dokonce účastníce jedné z předchozích olympijských her. Zde nabízíme jejich ohlasy.

Andrea Zemanová, bývalá česká reprezentantka v akrobatické a alpském lyžování, účastnice OH 2014 v Soči, rodačka z Vrchlabí:

„Je to první česká medaile, navíc zlatá a od holky, kterou znám od malička. Takže super! Věřila jsem jí, že v této disciplíně vyhraje a stejně tak věřím, že může dosáhnout na medaili také v lyžařském závodě. Její vítěznou jízdu jsem sledovala v Praze z postele.“

Eva Vrabcová Nývltová, bývalá běžkyně na lyžích, momentálně držitelka českého rekordu v půlmaratonu. Účastnice tří zimních (2006, 2010, 2014) a jedněch letních olympijských her (2016), rodačka z Trutnova:

„Je to bomba, mám radost, moc Ester gratuluji a úspěch jí přeji! Očekávání je ošidná věc, ona ale pro úspěch udělala maximum a hodně jsem jí věřila. Samotný závod je však vždycky velká neznámá, může dopadnout všelijak. Obdivuji, jak ustála tak obrovský tlak. Sledovala jsem závod na soustředění v Bedřichově, chystám se tu na Jizerskou padesátku. Ester čekají ještě lyže a já ji budu znovu držet palce.“

Skvělé! Ledecká obhájila na snowboardu olympijské zlato. Byla to zábava, zářila

Michaela Paulíková, dříve Smutná, bývalá česká reprezentantka v alpském lyžování, rodačka z Trutnova:

„Ester je neskutečná. Myslím si, že momentálně se na snowboardu může porazit jen vlastní chybou, je totiž o úroveň jinde než ostatní holky. Co ale hlavně obdivuji, jak se dokáže vypořádat s tlakem, který si na sebe klade jednak sama, tak ho na ni klade i okolí. Sledovala jsem závod doma, mám malého prcka, takže noční a ranní vstávání si zpestřuji přenosy z OH. Moc bych jí přála, aby získala medaili i na lyžích, ale tam na ni má zálusk dalších deset holek, startovní pole je mnohem vyrovnanější. Jsou to však olympijské hry a tam je možné úplně všechno. Takže jo, věřím ji!“

Václav Pilař, fotbalista prvoligového Jablonce nad Nisou, rodák z Chlumce nad Cidlinou.

„Závod jsem samozřejmě sledoval, pomohlo, že jsme dnes měli od fotbalu volno. Ester byla v nelehké situaci, protože od ní medaili každý očekával. Ona však ukázala, jak je neskutečně silná, závod naprosto ovládla. Zaslouží si obrovský respekt. A věřím jí i na lyžích, protože všem ukazuje, jak velká je to sportovkyně.“

Jan Zdráhal, hokejista extraligových Pardubic, rodák ze Dvora Králové nad Labem:

„Přestože na snowboardu patřila k velkým favoritkám, tak je super, že se to Ester povedlo. Obhájit zlato musí být ještě těžší, než vyhrát poprvé. Už jen kvůli očekávání lidí, které po minulé olympiádě určitě nebylo malé. Musím se přiznat, že jsem závod nesledoval. Její vítěznou jízdu jsem viděl až ze záznamu. Máme teď celkem náročný program a ke všemu mám malé děti, takže času moc není. Na lyžích, jako už ostatně několikrát předvedla, může pomýšlet na pěkné umístění a věřím tomu, že když se jí vše v ten den sejde na sto procent, pak šanci na medaili určitě má.“

Tereza Voborníková, česká biatlonistka z Hostinného, účastnice letošních Her:



„Co říct, určitě Ester gratuluji, je to senzace. Závod jsem sledovala a byla suverénní ve všech rozjížďkách, takže jsem jí určitě fandila a medaili přála. Je skvělé, že ji uhájila i ve finálové jízdě. Teď se neodvážím mít prognózy i do závodu na lyžích, je to však sport, stát se může cokoliv. Přeji jí co nejlepší umístění a aby byla se svým výsledkem spokojená.“

Jakub Kastner, házenkář extraligového Jičína, bývalý mládežnický reprezentant, rodák ze Dvora Králové nad Labem:

„Ester samozřejmě gratuluji, třetí zlata medaile je sama o sobe neuvěřitelná. Na snowboardu se medaile asi očekávala, ale je to zrádné, jedna chyba a může být po všem. I proto považuji zlatou určitě za velký úspěch. Kdyby se jí povedlo to samé, co na posledních OH, myslím, že by to byl jeden z největších počinů ZOH vůbec. Budu jí držet pěsti, ale konkurence na lyžích je daleko větší, takže cesta k medaili bude složitá. Nicméně určitě ne nemožná a třeba napíše další komiks superhrdinky.“

Michal Martišek, trenér basketbalistek Trutnova, účastníka Renomia ŽBL:

„Ester patří obrovská gratulace. Říká se, že obhájit titul je vždy náročnější, navíc, když jste za jasného favorita. Ona to ale zvládla a potvrdila svoji výjimečnost. Její triumf jsem očekával a přenos jsme ráno doma v obýváku sledovali a fandili všichni společně. Přiznávám, že já osobně až od semifinálové jízdy, ale moje holky i v kritickém momentu při čtvrtfinále. Ač Ester patří do světové špičky také na lyžích, což je samo o sobě unikátní jev, tak jakákoliv medaile by tam byla naprostou senzací. U Ester však nikdy nevíte.“

Jakub Klauda, mistr Evropy a vicemistr světa v thaiboxu, rodák z Trutnova:

„Co k takovému úspěchu dodat… Smekám klobouk! Ester jsem zlatou medaili moc přál. Osobně jsem bohužel z pracovních důvodů nemohl závod sledovat, ale rád se na něj v záznamu podívám. Šance budou jistě i na lyžích, proto věřím, že i zde Ester udělá pro úspěch maximum.“

Václav Török, reprezentant ČR v rychlostním lyžování, rodák z Trutnova:

„Dnešní výkon Ester jsem sledoval celé dopoledne na mobilu. Je to něco úžasného. Ester ve své disciplíně absolutně dominuje, žádná z jejích soupeřek není tak skvěle vyježděná a nemá pro pistu takový cit jako Ester. Ve zlato jsem jasně věřil, beru to jako asi jedinou jistotu na současných hrách v Pekingu. Věřím, že se Ester zadaří i v dalších disciplínách na lyžích, ať ve sjezdu, či v super obřím slalomu. Její jízda v super obřím slalomu na minulých hrách vešla do dějin. Několikrát jsem si ji pouštěl na youtube s různými komentáři. Věřím jí hlavně ve sjezdu, kde má sice silné soupeřky, ale pokud neudělá vážnější chybu a servismani dobře namažou, tak se to podaří. Rychlé disciplíny jsou hlavně o kvalitě lyží a servisu a o tom jak se dotyčný závodník je schopen poprat s aerodynamikou. Také o tom, aby co nejdéle vydržel ve sjezdovém postoji a udržel lyže co nejvíce na ploškách.“

Patrik Fořt, bývalý hokejista Hradce Králové, naposledy Dvora Králové nad Labem:

„Závod Ester Ledecké jsem si nenechal ujít, sledoval jsem jej v práci. Od začátku jsem věřil, že vyhraje a jsem rád, že to s velkou suverenitou potvrdila. Jde o první české zlato na letošních olympijských hrách, takže paráda. Na lyžích to bude určitě vyrovnanější, ale i tam jistě může pomýšlet na placku.“

Jan Gruber, bývalý prvoligový fotbalista, mj. Českých Budějovic, rodák z Trutnova:

„Jsem za ní šťastný, protože se jí podařilo potvrdit její předpoklady, což není ve sportu lehké. Závod jsem sledoval na telefonu na nemocničním lůžku, hezky mě to dojalo. Na lyžích by byla skvělá jakákoliv medaile, byl by to neopakovatelný zážitek, kdyby se jí ten zázrak podařil podruhé.“