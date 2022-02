Třebíčský rodák měl totiž po příletu do Číny hraniční test… „Splněný sen se napůl stal skutečností. Ta nejdůležitější část bohužel musí počkat. Neprošel jsem testy na covid a na start ZOH 2022 v individuálním závodě se nemůžu postavit,“ sdělil fanouškům na svém instagramu Houser. „Nebere se zde ohled na prodělání a s tím spojenou možnost s určitým zbytkovým množstvím v těle. Covid jsem prodělal v polovině ledna a nepodařilo se mi ho z těla dostat pryč.“

Po náhlém povolání na konci minulého týdne se Houserovi hodně zrychlil život: „Poslední dny pro mě byly jak na houpačce. Pořád se něco měnilo a já se tomu snažil přizpůsobit. Chtěl jsem dokázat sobě i ostatním, že jsem schopen konkurovat světovým jezdcům. Zatím to budu muset odložit na jindy a soustředit se na zbytek sezóny, která pro mě nekončí,“ pokračuje jeho příspěvek na sociální síti.

Radost, zmatek, nervozita. Snowboarďák Houser čelí hektické olympijské výzvě

Včetně pozitivního dodatku. „Mrzí mě jak to všechno dopadlo. Chtěl bych poděkovat rodině, která to prožívala hodně intenzivně. Také přátelům a všem ostatním od kterých mi přišlo spousty povzbuzujících zpráv. V neposlední řadě taky všem, kteří mi dali tu možnost a naději se sem dostat. Nebylo to jednoduché a věřím, že to stálo hodně úsilí. O to víc mě štve, jak to všechno dopadlo. Doufám, že si náš tým vybral všechnu smůlu pro zbytek existence v tomto sportu. Letos to zlato domů nedovezu, ale za čtyři roky se o to pokusím znovu,“ slíbil Radek Houser.