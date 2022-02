Lyžař Krýzl není z olympiády v Číně nadšený. Bude to exotika, tuší

Se zraněním dopadl závodník z Brna o hodně líp. Podle jeho slov se jednalo o hloupý pád v poslední tréninkové jízdě, kdy se sečetlo několik špatných faktorů.

Zraněné rameno se lepší

„Trochu jsem se bál, že trefím branku, a tak jsem úmyslně spadl na břicho. Na rozhodnutí jsem měl zlomek vteřiny. Chtěl jsem se sklouznout, ale jak jsem pod sebe strčil ruce, píchlo mě v levém rameni.“

Vyšetření naštěstí ukázalo, že škody nejsou závažné. Kosti a vazy nebyly poškozené. „Nashromážděná tekutina se myslím vstřebala. Rameno už není nateklé a bolí podstatně míň,“ pochvaloval si současný stav závodník Dukly Liberec.

„Trénoval jsem v posilovně. Mohl jsem zapojit nohy a břicho. Rozhýbával jsem i ruku. Rameno ještě trochu bolí, ale věřím, že za deset dní by to mohlo být dobré.“

V těchto dnech probíhá na Dolní Moravě poslední kemp před odletem do Pekingu. „Zkusím už trochu snowboardovat. Lepší by bylo se do toho pořádně opřít. S tím ale musím chvíli počkat, ale co člověk nadělá?“ pokyvoval hlavou svěřenec Marka Jelínka.

„Snowboardcross je poměrně rizikový sport. Zranění k němu patří. Je potřeba se s tím umět srovnat a zbytečně nebrečet. To nepomůže. Já jsem vlastně skoro celou sezonu rozbitej. Pořád s něčím bojuju. Není to ideál, ale snažím se, co to jde,“ pokračoval.

Co se týká umístění v Pekingu, neklade si Johny nějaké konkrétní cíle. „Prostě chci předvést co nejlepší snowboardcross a přivést co nejlepší výsledek. Jestli ještě stihnu něco najezdit a budu mít správné nastavení hlavy, mohlo by to dopadnout pěkně. Ale říkat, co bych považoval za úspěch, nebudu,“ prohlásil.

Ke hrám v Číně má výhrady. „Určitě bych pro pořádání olympiády v této zemi nezvedl ruku. Nejsem fanouškem čínské politiky. Ta s olympijskými ideály nesouzní. Režim tam bude tvrdej. Kromě hotelu a závodiště se nikam nedostaneme,“ krčil rameny.

Všichni měli mundúry s ochrannými skly

„Hodně se probírá kybernetická bezpečnost. Nejsem na to odborník. Žádné kroky, abych byl líp zabezpečený, asi podstupovat nebudu. Nevím, jestli si mám při návratu změnit nějaká hesla nebo údaje. Stejně jim skrz aplikaci v mobilu musíme poskytnout všechna data. A jak s nimi budou nakládat? To nemám tušení,“ přemítal.

S Čínou má své zkušenosti. Jednak tam kdysi startoval na juniorském šampionátu a pak nechyběl při nedávné generálce olympijské trati v Secret Garden. „V prvním případě jsme tam - kromě špatné dostupnosti internetu - měli volnost. Ovšem na prosincovém Světovém poháru byl režim dost drsný,“ vzpomínal.

„Šlo o absolutní karanténu. Kdo s námi přišel do kontaktu, měl na sobě takové ty bílé mundúry s ochrannými skly. Všechno se stříkalo dezinfekcí, nesměli jsme ani na krok a testovali nám i snowboardy. To jsme docela čuměli. Štětinkami, jaké se strkají do nosu, dělali stěry na prknech,“ popisoval těžko uvěřitelnou skutečnost.

„Po tomto zážitku si myslím, že tam vlastně skoro žádný koronavirus nemají. Když se porovnají naše a jejich opatření, tak se to nedá srovnávat,“ dodal závodník, který je rád, že před čtyřmi roky zažil „normální“ olympiádu v Koreji.