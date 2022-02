V dnešním tréninku zajela sedmý čas a byla téměř o sekundu rychlejší, než když trať jela poprvé, ale stejně jako několik dalších sjezdařek minula jednu branku. Úterní závod nemá jasnou favoritku. Za normálních okolností by jí byla Sofia Goggiaová, která vyhrála čtyři ze šesti sjezdů Světového poháru, ale Italka se teprve vrací po zranění. Experti dávají větší šance Švýcarkám, které ovládly dva zbývající sjezdy Světového poháru. Corinne Suterová je ve sjezdu mistryní světa a Lara Gutová-Behramiová už na sjezdovce v Jen-čchingu vyhrála super-G. Sjezd začne v 4:00 SEČ.

Den odpočinku pro hyperaktivní Ledeckou. Je to bonus, říká její fyzioterapeut

Hokejisté nastoupí v 9:40 proti Švýcarům, které v základní skupině udolali až při samostatných nájezdech. Trenér Filip Pešán ani hráči si tohoto soupeře nepřáli. To, že zatím prohrál všechny zápasy, považují za překvapení, které neodpovídá skutečné síle týmu. Ale výhra nad Ruskem a šest gólů v jeho síti přece jen vylepšily vyhlídky na postup do středečního čtvrtfinále, v němž už čeká Finsko.

Úterní program olympijských her v Pekingu (finále a česká účast):



2:30 akrobatické lyžování - slopestyle ženy

2:30 snowboarding - Big Air ženy

4:00 sjezd ženy (Ledecká, Nová, Nováková)

6:00 snowboarding - Big Air muži

7:30 rychlobruslení - stíhací závod družstev muži a ženy

7:30 biatlon - štafeta 4x7,5 km muži (ČR)

9:00 severská kombinace - skok velký můstek muži (Daněk, Pažout, Portyk, Vytrval)

9:40 hokej muži - předkolo play off: ČR - Švýcarsko

11:30 krasobruslení - ženy - krátký program (Březinová)

12:00 severská kombinace - běh 10 km muži (Daněk, Pažout, Portyk, Vytrval)

13:15 dvojboby muži - 3. a 4. jízda (Dvořák, Nosek)

Dvojbob Dominika Dvořáka a Jakuba Noska je po dvou jízdách dvanáctý. Nejlepší vstup do soutěže měly podle očekávání dvě německé posádky v čele s pilotem Francescem Friedrichem, který má z dvojbobů sedm titulů mistra světa a míří k obhajobě olympijského zlata.

Už dlouho před krasobruslařskou soutěží žen nebylo pochyb, že zlato poputuje do Ruska. Jeho reprezentantky na posledním mistrovství světa kompletně obsadily stupně vítězů, a to ještě v této sezoně zvýšila konkurenci vůbec největší hvězda, teprve patnáctiletá Kamila Valijevová. Do poslední chvíle sice nebylo jasné, jestli bude moci vzhledem k pozitivnímu dopingovému testu před hrami nastoupit, ale arbitráž jí dala zelenou.

Mezi třiceti krasobruslařkami půjde do krátkého programu i Eliška Březinová a doufá, že si při své olympijské premiéře povede lépe než její bratr Michal, který nepostoupil do volných jízd. Postup si místo obvyklých 24 žen zajistí 25 krasobruslařek, pokud mezi nimi bude i Valijevová. Na posledním mistrovství světa v roce 2021 obsadila česká reprezentantka 22. místo.

Biatlonisté mají v úterý na programu závod mužských štafet a české kvarteto má co zlepšovat. Nejlepším výsledkem mužů je zatím 16. místo Michala Krčmáře ve sprintu. Ani výsledky ve Světovém poháru velký optimismus nevzbuzují. Do elitní desítky se Češi dostali jen v Hochfilzenu, kde obsadili deváté místo. Norové vyhráli tři ze čtyř štafetových závodů a Johannes Thingnes Bö po zklamání ze stíhačky bude usilovat o třetí pekingské zlato.

Fungovat celých 60 minut a střílet. Výběr soupeře? To jde mimo mě, říká Hrubec

Sdruženáři se přesunou na velký můstek a do hry se vrátí vítěz sedmi závodů Světového poháru Nor Jarl Magnus Riiber, jehož covid připravil o start na středním můstku. I když včera ještě netrénoval. Ze stejného důvodu chyběl i trojnásobný olympijský vítěz Němec Eric Frenzel, který ale dál zůstává v karanténě. Na středním můstku vyhrál jeho krajan Vinzenz Geiger, který i dnes skákal nejdál. Vylepšit čtvrté místo bude chtít lídr Světového poháru Rakušan Johannes Lamparter. Z české čtveřice si vedl nejlépe Tomáš Portyk na dvacátém místě.

Čínské sociální sítě čeká v úterý další kolaps. Znovu totiž bude v akci největší domácí hvězda her osmnáctiletá akrobatická lyžařka Eileen Guová. Rodačka ze San Francisca, která reprezentuje vlast svých rodičů, se v Číně stala idolem mladé generace. Už loni na reklamách vydělala v přepočtu více než 600 milionů korun a po triumfu v Big Airu zájem o ni ještě vzrostl.

Tohle byla biatlonová válka, řekl Krčmář k větrným podmínkám stíhačky

Teď se chystá přidat druhé zlato ve slopestylu, v němž je mistryní světa, stejně jako v U-rampě, v níž v této sezoně ještě neprohrála. V dnešní kvalifikaci ale byla až třetí, nejlepší jízdu předvedla Estonka Kelly Sildaruová. Čtyřnásobná vítězka X Games se chystá získat pro svou zemi první olympijskou medaili na zimních hrách od stříbra běžkyně Kristiny Šmigunové v roce 2010.