A také v to, že s českými hokejisty konečně dokáže prolomit medailové trápení, které na velkých turnajích trvá už dlouhých deset let. Kritika se na posádku trenéra Filipa Pešána chrlí ze všech stran, v Pekingu tak bude zisk cenného kovu možná jediným vysvobozením. „Tým je tu neuvěřitelně silný, ale své kvality musíme přenést i do zápasů,“ podotýká obránce Jokeritu v rozhovoru pro Deník.

Sklenička mimo jiné patřil mezi malou skupinku přeživších, kteří absolvovali kompletní přípravu na hry včetně hektického programu před odletem z Prahy. „Hlavně ze začátku to bylo poměrně náročné. Přiznám se, že se mi často dostavovaly i myšlenky úplného zrušení olympiády,“ zavzpomínal na uplynulé týdny Sklenička.

Obránce Sklenička o životě v Helsinkách: Mráz a skvělý hokej. Florbalistům fandí

V Pekingu je úplně poprvé v životě, nejvíce ho po příletu lákalo podívat se na Velkou čínskou zeď. Avšak poté, co se na vlastní oči přesvědčil o přísném režimu v olympijské vesnici, veškeré plány smetl ze stolu. A nastoupil na pomyslnou kariéru hrdého fanouška českých sportovců.

Po příletu do Pekingu jste si musel pořádně oddychnout, že?

Přesně tak. Poté, co jsme se v pořádku dostali do Pekingu a prošli jsme všemi těmi potřebnými kontrolami, došlo k velkému a nutno říct i potřebnému uklidnění. Nyní už trénujeme téměř v kompletní sestavě, čeká se pouze na připojení brankáře Šimona Hrubce a útočníka Michaela Špačka, takže věřím, že odteď už to půjde tak, jak bychom si to asi představovali.

To se však úplně nedá říct o začátku přípravy…

Máte pravdu, ten začátek nebyl vůbec jednoduchý. Spousta kluků se koronavirem nakazila, museli jsme navíc čekat na pět negativních testů v řadě, takže se nakonec odlétalo v několika skupinách. Teď když se za tím ohlížím s odstupem času, tak zaplaťpánbůh za to, že jsme se tu všichni sešli (smích).

Trénování v sedmičlenné skupince tomu asi také moc nepřidalo. Zažil jste už někdy něco takového?

Už v loňské sezoně, kdy covid drtil hokejové soutěže v Evropě, se nám vícekrát v Helsinkách stalo, že jsme šli na led třeba pouze ve dvou. To každý bruslil na jedné polovině ledu a nesměl se k tomu druhému ani přiblížit. Takže abych pravdu řekl, tak tohle trénování v sedmi lidech bylo oproti tomu procházkou růžovým sadem. Tedy alespoň v tom, že se dali dělat věci společně a my se tak mohli v rámci možností dostat zpět do zápřahu.

Průšvih. Hokejová reprezentace se rozpadla, polovina hráčů má covid

I přesto, měl vůbec člověk při tom všem pomyšlení na to, že je vlastně členem olympijského týmu?

No, nebudu vám lhát, konkrétně mně to asi ještě nedošlo (usmívá se). Všude kolem vás se každý den řešili věci týkající se zejména covidu, takže bylo opravdu těžké se na to koncentrovat. Navíc i po příletu jsme tu stále byli jen v malém počtu, jako celý tým jsme se v podstatě sešli až před pár dny. Ale pomalu cítím, že nyní už to na mě začíná zdravě doléhat.

Čeští hokejisté (David Sklenička a Libor Šulák) cestou na trénink.Zdroj: Český hokej

Nehonily se vám přeci jenom hlavou myšlenky úplného zrušení her v Pekingu?

Často, opravdu velmi často. Měl jsem velký strach z toho, že se to ještě před naším odletem celé zruší, hlavně v průběhu ledna, kdy pandemie nabírala na síle a čísla nakažených strmě rostla. Jak se však blížil začátek, z veškerých obav nakonec sešlo. Navíc si myslím, že ta místní opatření jsou natolik striktní, aby všechny sporty proběhly dle plánu. Ale kdo ví, že ano…

Došlo na letišti před odletem k setkání s některým z olympioniků, které se vám zapíše do paměti?

Je pravdou, že tam byla spousta sportovců, které bych velice rád viděl, ale v dnešní době, jak musíte mít navíc pořád nasazené ty respirátory, jich většinu stejně nepoznáte (smích). Avšak takové setkání s legendární Martinou Sáblíkovou si budu pamatovat navždycky. Ještě bych se rád setkal třeba s Ester Ledeckou, ale ta bohužel bydlí tady v Číně poměrně daleko od nás.

Zařadíte tak účast pod pěti kruhy před reprezentování na světových šampionátech?

Asi ano, přeci jenom se jedná o událost konanou jednou za čtyři roky, takže už jenom samotná nominace je určitým privilegiem. Na druhou stranu bylo letos pro kluky z Evropy podstatně jednodušší se na olympiádu dostat. Kdyby se počítalo i s hráči ze zámoří, většina z nás by pravděpodobně měla smůlu.

Hokejový blázinec. Izolace, testy, odlet na etapy... Je to divné, říká Kovář

To sice ano, ale na to se přeci historie neptá, ne?

Jednoznačně, tím jsem to rozhodně ani nechtěl nijak shazovat. Jen si myslím, že pokud bych dostal pozvánku do týmu mezi hokejové hvězdy z NHL, tak by to bylo zase o něco cennější. Ale jak říkáte, jednou jste členem olympijské výpravy, a to už vám nikdo nikdy nevezme.

David Sklenička v reprezentaci:



Počet odehraných zápasů: 56



Počet gólů: 1



Počet asistencí: 12



Celkem bodů: 13



Statistika +/-: +9

Jaké jsou první dny v Pekingu? Předčil v něčem vaše očekávání?

Musím říct, že mě překvapilo místní počasí. Vůbec jsem nečekal, že tu bude celý den svítit sluníčko, člověk má pak hnedka lepší náladu. A aspoň to hezky vykompenzuje ty mrazivé teploty, které tu v posledních dnech panují. Bohužel vzhledem k současné situaci nepřichází v úvahu žádné výlety a procházky po městě, což mě malinko mrzí. Ale s tím asi nic nenaděláme.

Takže takový památkový výlet na Velkou čínskou zeď je spíše utopickým plánem?

Asi bych si to momentálně nedokázal představit. V podstatě se z té bubliny moc nikam nedostaneme, jsme tu pod poměrně velkým drobnohledem. Kdykoliv opouštíme vesnici, tak si načítají naše akreditace a vedou evidenci o tom, kdy a na jak dlouho jsme pryč. Navíc nyní už na to zřejmě nebude čas, možná jsme to prošvihli v tom prvním týdnu, když jsme sem přiletěli.

Vyrazíte tedy alespoň podpořit své olympijské kolegy?

Určitě, mám to v plánu. Rád bych se v případě volného času zajel podívat na biatlon, stejně tak by mě lákalo vidět Ester Ledeckou, jak na lyžích, tak i snowboardu. A samozřejmostí je rovněž závod Martiny Sáblíkové na 5000 metrů, ten navíc vypadá z pohledu naší účasti velice nadějně. Už jsme s týmem stihli nakouknout na curling a zápasy hokejistek, takže věřím, že se mi tu povede zhlédnout co nejvíce sportů.

Necinklo to? Nevadí. Já jsem hrozně spokojená, přiznala Sáblíková

Český hokejový tým na ledě konečně pospolu, to je určitý důvod k radosti, že ano?

To teda, po těch deseti dnech v malých skupinkách jsem rád, že jsem na ledě a dění kolem mě konečně vypadá jako hokej (smích). Ale ne, opravdu, tréninky jsou zatím ve vysokém tempu, tým si začíná příjemně sedat, navíc v kabině panuje naprosto uvolněná nálada. Sílu na papíře máme, teď bude třeba to přenést i na ledovou plochu.

Nemáte strach, aby se v průběhu turnaje neopakovalo další šílenství s pozitivními testy?

Víte co, člověk už si za ty poslední měsíce asi zvykl. Troufám si říct, že každého z nás už to alespoň jednou potkalo, jsou to zkrátka věci, které my nijak neovlivníme. Samozřejmě to bude po celou dobu turnaje nepříjemný strašák, ale nesmíme si takový scénář vůbec připouštět.

Krejčí se připojil k reprezentaci. Spadla ze mě velká tíha, oddechl si

Na druhou stranu se říká, že Číňané si na striktní opatření docela potrpí.

Sám jsem nevěděl, co od nich očekávat, ale máte pravdu, tady v Pekingu jsou opravdu striktní. Bez neustále nasazené roušky tu nepochodíte, navíc organizátoři nosí na sportovištích i u nás ve vesnici přes roušky ještě ochranné štíty a skafandry, čímž se snaží jít lidem příkladem. V této oblasti jsou připraveni na jedničku.

V Pekingu navíc změříte síly i s vícero spoluhráči z Jokeritu. Už jste si vyměnili pár peprných zpráviček?

S pár klukama jsme si již napsali. Ale abych se přiznal, tak předmětem konverzací nebylo ani tak vzájemné hecování jako spíše probírání situací a zdravotního stavu v našich týmech. Z Jokeritu nás tu je opravdu hodně, takže o speciální motivaci je taktéž postaráno. A věřte mi, že každý se bude chtít po olympiádě vrátit do kabiny jako vítěz (usměje se).