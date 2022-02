Největší zajímavostí krátkého úvodního programu je dračí tanec. Jeden z nejposvátnějších symbolů Číny se vlní před zraky stovek diváků. Úsměvy jsou konečně vidět, roušku má na obličeji jen málokdo. „Zahájení má dobrou atmosféru. Drak je super,“ hodnotí jedna z přihlížejících žen s dcerou, obě nadšenkyně do lyžování.

Krasobruslař Verner je v dobrém rozmaru. „Brno zahoří olympiádou! Shoďte zimní bundy,“ křičí. Moderátor ho na místě uvádí i jako instruktora Macareny, předvádí totiž legendární tanec devadesátek a rozhýbává návštěvníky. „Ruce nahoru!“ volá Verner k davu.

Šafářové pak zpívá a přeje k narozeninám, které jeho předchůdkyně v roli ambasadora festivalu v pátek slaví. Později krasobruslař při otevírání jednotlivých sportovišť předvádí na ledě show, včetně „moonwalku“. Jeho exhibice je vrcholem pátečního startu festivalu.

Na pódiu dovádí oficiální maskot her, roztomile kulatý Bing Dwen Dwen. Skokani na lyžích Jan Mazoch a František Jež vhazují mezi lidi kulichy raškovky, v českých barvách, ale zářivější verzi 2.0. „Takhle letí raškovka,“ zní z pódia po jejím vypálení z ručního "děla". Mazoch si pak ve skokanském sektoru připomíná svou aktivní sportovní kariéru. Vnuk skokana na lyžích a olympijského vítěze Jiřího Rašky si podle svých slov nazouvá lyže po dvanácti letech.

Velkým tahákem brněnského festivalu jsou tři curlingové dráhy. Lákají například dva Ondřeje z Brněnska - vysokoškoláci dorazili do areálu Nové Zbrojovky díky skončeným zkouškám; stejně jako řada školáků, kteří mají v pátek pololetní prázdniny. „Jsme sportovní fanoušci. Byl jsem na všech třech brněnských olympijských festivalech. Letos mě zajímá hlavně curling, kolegu zase biatlon. Na střelnici se to od skutečnosti dosti liší, ale tak jde o zábavu,“ usmívá se mladík.

Až z Olomouce dorazil do areálu muž jménem Tomáš a jeho syn. Brzy po otevření bran olympijského festivalu si chlapec nazul brusle. „Obešli jsme sportoviště a kluka zatím nejvíc zaujalo bruslení, protože se umí pěkně sklouznout. Chystáme se vyzkoušet i další disciplíny. Pro děti je to dobrá příležitost přiblížit se více zimním sportům, i těm, se kterými se často nepotkají - třeba si sednout do napodobeniny bobu,“ říká návštěvník.

Bobisté z divadla

Síla, rychlost a odvaha jsou tři základní předpoklady pro to stát se úspěšným bobistou. Při brněnském představování disciplíny napodobeninu bobu roztláčejí členové Městského divadla. V areálu sportovní fanoušky čeká také snowpark, skokanský můstek, běžkařská dráha, hokejové kluziště, na němž předvádějí piruety i talentované mladé krasobruslařky. Mimo to pořadatelé zvou také netradiční sporty jako snow volejbal, a součástí je i oblíbená edukativní Olympijská zóna EDA. V pauze se zájemci mohou zahřát horkým nápojem v jednom z občerstvení.

Návrat dětí ke sportu se i letos stal stěžejním cílem akce. „Chceme dětem ukázat možnosti, které sportovní svět nabízí a znovu v nich probudit radost z pohybu. Pro základní a střední školy z Jihomoravského kraje je připraven sportovní program, do kterého se přihlásilo 6 000 dětí,“ popisuje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Během dopoledne si žáci vyzkouší sporty pod odborným vedení.

Program je bohatý, v sedmnácti dnech se lidé dočkají například další oslavy narozenin, a to špičkového lezce Adama Ondry, do areálu zavítají úspěšní střelci z Tokia Jiří Lipták a David Kostelecký, snowboardistka Eva Samková a Marek Adamczyk, biatlonisté Veronika Vítková či Ondřej Moravec a lyžařky Kateřina Neumannová a Šárka Strachová. Dokonce i tanečníci z televizní soutěže StarDance. Svou účast potvrdili i sportovci, kteří se budou vracet z Pekingu v průběhu her.