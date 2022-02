McDavid, Ovečkin, Crosby, Pastrňák, Rantaten a další. Trenéři národních týmů si mohli své vyvolené vybírat jako nápoje v bezedném automatu, bolest fanoušků ze zákazu účasti na hokejovém turnaji roku, možná celé dekády, rychle vyprchala. To všechno totiž přebilo jedno velké nadšení.

Jenže jak pro koho. Zatímco se přední hokejové národy pomalu chystaly na velké bitvy plné hvězd o olympijské medaile, v pořadatelském revíru důvod k radosti rozhodně nebyl. Jen pouhá představa souboje mezi domácí Čínou a zámořskými velmocemi zvedala žaludek nejednomu hokejovému labužníkovi.

A z všudypřítomného nadšení byly rázem velké obavy. Má vůbec smysl, aby tento tým na olympiádě startoval? Upřímně, rozhodně ne. Málokdo ale čekal, že veškerá jednání s NHL z ničeho nic naberou úplně jiný směr a do pár týdnů bude z přehlídky hokejových géniů jen prachbídná utopie.

Pro (téměř) všechny týmy to byla naprosto devastující zpráva. A jen další krutá rána z repertoáru koronavirové pandemie. Ale i přesto se našli tací, kterým tato informace doslova vykouzlila úsměv na rtech. Naděje čínských hokejistů na úspěch tak přeci jen opustila úplná dna oceánů.

Avšak ani varianta střetnutí s tím nejlepším, co nabízí hokejová Evropa či ve výjimečných případech zámořské univerzitní soutěže, nevěstila domácím hokejistům nic dobrého. Strach a bázeň z obrovských výprasků a mezinárodní ostudy panovaly nejen na Dálném východě.

Média napříč celým hokejovým světem se na účet čínských „trpaslíků“ náramně bavila, sázkové kanceláře zase trhaly rekordy při vypisování kurzů na zápasy pořadatelského výběru. Suma sumárum, domácím outsiderům nevěřil ale vůbec nikdo. A možná ani oni sami sobě.

Obzvlášť po úvodním osmigólovém výprasku od Spojených států se idea velké blamáže jen potvrdila. Malé světýlko naděje však přeci jen dorazilo po utkání s Německem, kde se Číňané prezentovali velice slušným výkonem a favorita klání trápili až do poslední vteřiny.

Jenže na závěr turnaje následovaly dvě bitvy s dalším zámořským sokem, které veškeré příznivé vyhlídky opět smetly ze stolu. Domácí hokejisté schytali na závěr olympiády dva pětigólové kanadské výprasky a své vystoupení pod pěti kruhy završili se čtyřmi porážkami a celkovým skórem 4:23.

„Výsledky asi byly dle očekávání. Každý získaný bod by byl pro mě velkým překvapením. Spíše jsem se obával, aby výsledky nezašly do dvouciferných rozdílů,“ přiznal hokejový komentátor a znalec Jan Eichler.

An impressive fight from Team China, but it wasn't enough to get on the scoreboard against the experienced Canadians. #CHNCAN #Beijing2022 #icehockey @KRSchina @HockeyCanada pic.twitter.com/YmsxOQYwtV