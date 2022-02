Hokejisté Kanady potvrdili roli favorita a vyhrály Světový pohár v Torontu.Zdroj: ČTK/AP/Nathan Denette

Tento tým má naprosto všechno, co jenom může nabídnout. Dravé mladí, kanonýry ve středním hokejovém věku, ale i zkušené matadory, které výběru dodají na ledě patřičný klid na duši. Kanada přivezla do Pekingu velice zajímavou sestavu, jež dostala jednoznačné zadání: navrátit zemi javorových listů éru zlatých olympijských úspěchů z let minulých.

Po odřeknutí účasti hvězd NHL se může zdát, že kanadští hokejisté nebudou disponovat žádnou převratnou silou, avšak takové zdání jednoznačně klame. Javorové listy představí vzácné ofenzivní klenoty vedené třetím nejproduktivnějším hráčem Kontinentální ligy Corbanem Knightem či bývalou ikonou Caroliny Hurricanes Ericem Staalem, jenž navzdory rostoucímu věku sedmatřiceti let bude mít pod pěti kruhy rozhodně co nabídnout.

A jestli se na něco zámořští agenti opravdu těší, tak je to jednoznačně přehlídka dvou kanadských talentů, kteří se budou v příštích dvou týdnech prohánět po ledu pekingských arén. Konkrétně je řeč o jedničce loňského draftu obránci Owenu Powerovi a útočníkovi Masonu McTavishovi, hvězdách amerických univerzitních soutěží, jež už od příští sezony vlétnou do koloběhu slavné NHL.

Naopak letité zkušenosti z nejlepší hokejové ligy světa bude předávat Jason Demers, třiatřicetiletý obránce, jenž na sebe v minulosti navlékl dres San Jose, Dallasu či Arizony. Na potenciální souboj s českým zadákem Davidem Skleničkou se pro změnu těší ostřílený mazák Alex Grant, jeho spoluhráč z finského Jokeritu. A stovky odehraných zápasů v NHL kanonýra Davida Desharnaise v kabině Kanady rovněž jistě uvítají.

