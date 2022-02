Není divu. Když trenérský sbor české reprezentace při nominaci deklaroval, že na Dálný východ odcestuje nejzkušenější možný výběr, který je v současném tuzemském hokeji k mání, očekávalo se na rozjezd hladké vítězství. Soupeřem byli Dánové, premiant pod pěti kruhy, od nichž se tu žádný hon za cennými kovy nepředpokládá.

Jediným trumfem, jenž mohli Vikingové vytáhnout z rukávu, byl poctivý defenzivní výkon a poté jenom čekat, jestli se čeští hokejisté tak trochu neporazí sami. A světe div se, jejich troufalý plán vyšel na jedničku. Národní tým naprosto selhal v koncovce a po slaboučkém výkonu podlehl houževnatým Dánům 2:1.

Švýcaři? Hodně vylepšená verze dánských válečníků

A to pro svěřence kritizovaného kouče Pešána znamená hned na úvod turnaje nepříjemné komplikace. Postupová matematika se rázem zamotala do mnohem složitějších rovnic s vícero neznámými a pokud by se český tým chtěl vyhnout předkolu play-off, musí nyní zvládnout obě nadcházející klání.

„Máte pravdu, ale tím se naše ambice rozhodně nemění,“ odvětil trenér Pešán. „Turnaj je krátký a rychlý, ale ve hře zůstáváme, ať se v dalších dvou zápasech stane cokoliv,“ doplnil kapitán a jediný střelec národního týmu v utkání s Dánskem Roman Červenka.

Jistě, na nějakou konstruktivní kritiku a tvorbu tragických závěrů je opravdu ještě stále brzy. Vstup do turnaje skřípal rovněž u favoritů z Ruska, k úvodní výhře se proti podceňovaným Lotyšům natrápili také Švédové. Dánové byli zkrátka šťastnější než ostatní outsideři a velké překvapení jako jediní dokázali dotáhnout až do vítězného konce.

Čeští hokejisté musí smolnou porážku s Vikingy rychle odhodit pryč a vštěpit do svých hlav jedinou důležitou informaci: turnaj začíná v pátek ráno a hezky pěkně od začátku. Nemá smysl se utápět v bolestech, nyní už si smuteční obřad nesmíme dovolit. Další klopýtnutí už by mohlo mít mnohem větší dopady.

A partu kapitána Romana Červenky nečeká v pátek nad ránem nic jednoduchého. V podstatě můžeme očekávat malinko podobného soupeře jako v minulém utkání, avšak s výrazně vymakanějším motorem. A celkově výkonnějším procesorem. Švýcarsko bude taková vylepšená verze houževnatých dánských válečníků.

Branku Dánska jsme zasypali 40 střelami, několikrát orazítkovali její tyče, na výhru to dnes ale nestačilo ? Děkujeme, že jste na dálku drželi palce! ?#zoh2022 #narodnitym #jakolev #IceHockey pic.twitter.com/GaG1JRvZnW — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 9, 2022

Skvělá defenzíva a Fischerova sázka na domácí výrobu

Své defenzivní dovednosti a neúnavnou urputnost ukázali hokejisté země helvétského kříže hned v úvodním představení pod pěti kruhy, kdy celých 60 minut statečně vzdorovali ofenzivní mašině ruské sborné. Nakonec padli po boji 1:0, ale do druhého zápasu půjdou ve výrazně větší pohodě než čeští hokejisté.

A když lodivod Pešán a jeho trenérští kolegové slýchají zejména v posledních měsících v souvislosti se soupeřem spojení dobrá obrana, začíná se to vráskami na jejich obličejích jenom hemžit. Proti Švýcarům však bude potřeba nejen zlepšit koncovku, ale také eliminovat chyby, kterých v zápase s Dánskem bylo opravdu habaděj.

Silný výběr vedený nestárnoucím rekordmanem Andresem Ambühlem bude mezírky v obraně trestat mnohem efektivněji, navíc na úzkém pekingském kluzišti je cesta za vstřeleným gólem nevídaně trnitá. A je tak velice reálné, že i páteční duel rozčísne jeden, možná dva zásahy.

??? What more can we say?



Ein weiterer Meilenstein einer grossen Karriere. Congrats, Büehli! ?



Andres Ambühl dispute ses cinquièmes Jeux Olympiques ! ?

Andres Ambühl gioca la sua quinta Olimpiade! ?#zämefürdSchwiiz#ensemblepourlaSuisse#insiemeperlaSvizzera pic.twitter.com/L1npBlKtdP — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) February 9, 2022

A že se bude za čím ohánět. Sázka na osvědčenou kvalitu, to bylo ústřední gró trenéra Patricka Fischera při skládání švýcarské olympijské nominace. Na turnaj pod pěti kruhy povolal pouze hráče z domácí National League, mezi nimiž letos nechybí ani bývalé ikony zámořské NHL.

Nastal čas na korejskou reprízu, pánové!

Zkušení obránci Yannick Weber s Raphaelem Diazem, v útoku zase třeba Gregory Hofmann či Sven Andrighetto. A další velké nebezpečí číhá na české střelce i mezi třemi tyčemi, pětatřicetiletý brankář Reto Berra se 73 starty v NHL zvládl premiéru v Pekingu na výbornou.

Všechna tato jména zanechala v nejslavnější hokejové lize světa poměrně výraznou stopu a nyní zase rozdávají radost doma ve Švýcarsku. A do Pekingu odletěli s jasným cílem: získat pro zemi helvétského kříže tak chtěnou medaili, na niž čekají již od domácích her v roce 1948.

Poslední vzájemný duel vyšel lépe právě Švýcarům, kteří na loňském světovém šampionátu přehráli český výběr poměrně hladce a zvítězili 5:2. Za to setkání na minulých olympijských hrách v Koreji patřilo pro změnu národnímu týmu, jenž v utkání základní skupiny nedal svému soupeři šanci a připsal na své konto výhru 4:1.

Tehdy se dvakrát trefil útočník třetí formace Michal Řepík a jednu branku přidal rovněž současný kapitán Roman Červenka. A takové jedno malé repete z Pchjongčchangu by nyní rozhodně přišlo vhod.