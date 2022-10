„Často mluvím o zodpovědném přístupu majitele v otázce pořizování domácího mazlíčka. Moje životní i pracovní situace, cestování i rodina mi pořízení mazlíčka nedovolují. Nicméně až jednou půjdou děti svým směrem a já nebudu tolik cestovat, tak si to štěstí a vše kolem, co mazlíček přináší, asi vyhledám. Děti se snaží, tlačí na mě, ale já jim dokola vysvětluji, co pořízení mazlíčka obnáší, abychom za pár měsíců neřešili, co s ním,“ říká v našem rozhovoru.

Společnost Mars vyrábí potravu pro psy a kočky. Co dál v této sféře realizujete?

Naše společnost má celosvětové motto „Svět, který chceme v budoucnu, začíná tím, co děláme dnes“. Na to jsou naváděny naše aktivity a my v rámci značek Pedigree, Whiskas a dalších podporujeme adopci mazlíčků, především tedy psů a koček. Těch způsobů podpory je více. Jednak je to dobrovolnická práce našich spolupracovníků, tedy zaměstnanců, kteří během roku věnují několik hodin práce útulku. Dalším je darování krmiva, kde dlouhodobě spolupracujeme s Nadací na ochranu zvířat. Přes ně pak realizujeme řadu edukačních programů a aktivit. Třeba kampaň Pomozte naplnit misky v útulcích, kdy se spotřebitelé nákupem krmiva značek Pedigree a Whiskas zapojí do projektu. Na základě tohoto prodeje pak darujeme vybraným útulkům kvalitní suché krmivo pro kočky a psy. Jen vloni jsme prostřednictvím Nadace rozdistribuovali do dvou desítek útulků před 38 tun krmiva.

Pes s dítětem v posteli? Pozor na alergie a parazity, varuje veterinářka

Lze říci, jaký je v této oblasti váš cíl?

Dělat svět lepší pro mazlíčky. Konkrétně najít pro všechny potřebné mazlíčky místo v útulku a pak ty útulky co nejvíce vyprázdnit.

Jak na adopci nahlížejí vaši zaměstnanci?

My jim říkáme spolupracovníci a adopci velmi podporují. Máme program, ve kterém tomu, kdo adoptuje mazlíčka, zajistíme na celý rok krmení. Letos tak učinilo pět spolupracovníků. Může to vypadat jako malé číslo, ale my to považujeme za úspěch. Opravdu adoptovat mazlíčka nemůže každý, stojí za tímto krokem spousta příprav a úvah. Vždyť si pořizujete dalšího člena rodiny, a to je velká zodpovědnost.

Co byste doporučila, že bychom mohli udělat, aby se pejsci měli lépe?

To je spousta věcí. Zásadní ale je, že když si pořizujete pejska či kočičku, je třeba si vše opravdu důkladně promyslet. Bavíme se tedy o zodpovědném přístupu majitele ke svým mazlíčkům. Já vidím, na jakých základech končí pejskové v útulku. Většinou za těmi důvody stojí jejich majitel, u kterého se změnila rodinná situace, stěhuje se, rozvádí, nezvládá vše časově, prostě nebyl na to připraven. Tady je třeba velká porce osvěty.

Zlozvyky psa odnaučíte. Jde to ale pouze s vlastní disciplínou

Vy máte na starosti více zemí, jak si v této oblasti stojíme my, Češi?

Jsme globální firma a naše myšlenka „Lepší svět pro mazlíčky“ je celosvětová. Mám na starosti Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. V České republice na tom nejsme špatně z pohledu, jak se lidé v domácnostech k pejskům a kočičkám chovají. My třeba měříme takzvanou kalorickou konverzi, tedy to, jak lidé krmí mazlíčky vyráběnou potravou a potravou, která u stolu takzvaně zbyde. U nás je to 80 procent vyráběné potravy, což je skvělé číslo. Na Slovensku a v Rumunsku to je dvacet až pětadvacet procent.

Dokážete říci, z čeho máte ve vaší činnosti podpory mazlíčků největší radost, zadostiučinění?

Když vidím v realitě, jak jsme schopní pomáhat. Letos jsme třeba dvakrát absolvovali dobrovolnickou akci, kde jsme venčili pejsky, uklízeli kotce, vidíte, jak to vše dává smysl. Věřím, že naše kroky v rámci vize „Svět, který chceme v budoucnu, začíná tím, co děláme dnes“, mají smysl, a to mě naplňuje.