Podle britského listu Daily Telegraph si fanoušci pavoučího muže tuto zajímavě zbarvenou agamu velmi oblíbili a ve Velké Británii se stala novým domácím mazlíčkem. Pořídíte ji na různých chovatelských fórech a burzách zhruba za tisícovku.

Superhrdinským zbarvením zastrašuje

Agama spiderman se v přírodě vyskytuje pouze v Keni, Tanzanii a taky Rwandě. „Ještěrka Agama mwanzae patří do čledi agamovitých, což jsou středně velké ještěrky s kulatou hlavou a nelámavým ocasem. Obývají tropy, pouště či vysokohorské oblasti. Ještěrka-spiderman žije ve Rwandě, Keni a také v Tanzanii. Její modro-črvené zbarvení kůže je ve skutečnosti výstražným signálem pro dravé ptáky a pomáhá jí nestát se jejich snadnou kořistí," uvádí web webmag.cz .

Výrazný vzhled agamy jí tedy pomáhá nestat se kořistí dravých ptáků – svým divokým měnícím se zbarvením je zastrašuje. Tento převlek superhrdiny je ale typický pouze pro samečky - přední část jejich těla je červená, zadní modrá. Samičky jsou na rozdíl od samců pouze hnědé.

Ať už vypadají jako slavný Spider-Man nebo ne, agamy jsou nenáročné a bezproblémové. Pochází z krajiny savan, polopouští a kamenitých plání a přesně takové prostředí potřebují také k životu v teráriu.

Ač se vám to tak nemusí zdát, agamy jsou velmi společenští tvorové a pokud si zvyknou na vaši pozornost, budou ji vyžadovat. Ideální je chovat je samotné a věnovat jim svůj čas, nebo ve společnosti dalších dvou samic a jednoho samce. Ale pozor, samci mezi sebou často soutěží o dominantní postavení a nevychází spolu příliš přátelsky, je proto dobré chovat je v oddělených teráriích.

Povaha, chovatelská nenáročnost a schopnost agam navyknout si na člověka je ideální kombinace. Jsou to teplomilní, světlomilní živočichové a živí se rostlinnou stravou a hmyzem.

Podle webu webmag.cz se tato agama, podobně jako lvi, dožívá patnácti let. Na rozdíl od krále zvířat však většinu svého života netráví lovem, ale vyhříváním na slunci.

Agama potřebuje větve a úkryt

Agama mwanzae není neznámá ani českým chovatelům. Jejich zkušenosti si lze přečíst například na webu ifauna.cz . Uživatel s nickem samyasa o své agamě píše: „Na chov jsou úplně pohodové, terárium a péče je jako u Agama agama, ale na rozdíl od nich nejsou moc stresové. Pokud je seženete v dobrém stavu, tak drží a dobře se adaptují na terárium. Po pár dnech se rozkoukají, začínají žrát z ruky a vůbec se nebojí. Nežijí ani tak na skalách jako spíš na stromech, tak v terárku potřebují silné kolmé i pár horizontálních větví, aby na nich mohly sedět, a třeba duté korkové roury na stojato, aby měly úkryt.“

Spider-Man je fiktivní postava komiksových příběhů vydávaných nakladatelstvím Marvel Comics. Poprvé se objevil v komiksu Amazing Fantasy #15 v roce 1962. Od března 1963 mu je věnován vlastní komiks The Amazing Spider-Man. Autory postavy a příběhu jsou tvůrci Stan Lee a Steve Ditko.



Jedná se o jeden z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších komiksů. Příběh se roku 2010 dokonce dočkal muzikálového zpracování ve slavném divadle Broadway, pod názvem Spider-Man: Turn Off the Dark. Vedle toho postava získala řadu animovaných i hraných televizních seriálů a sérii filmů.



Ve filmech byl ztvárněn již několika herci, kterými byli Tobey Maguire (trilogie z let 2002–2007), Andrew Garfield (dva filmy z let 2012–2014) a Tom Holland (zatím tři filmy v rámci Marvel Cinematic Universe).



V roce 2023 se očekává další animovaná verze:

