Index aktivity vyjadřuje podíl klíšťat v dané lokalitě a v případě vysoké aktivity je vysoké riziko napadení. V pátek byla vysoká aktivita zaznamenána v Praze a velké části Středočeského kraje, v části Ústeckého kraje, Královéhradeckého a Pardubického kraje a také v malé části Jihočeského kraje a severní části Slezska. Na několika lokalitách byla klíšťata vysoce aktivní také v Libereckém a Plzeňském kraji. Na většině území šlo o střední stupeň aktivity, v několika lokalitách byla aktivita mírná nebo nepatrná.

V sobotu pak má být vysoký stupeň aktivity na většině území, s výjimkou Vysočiny a Olomouckého kraje, kde má být aktivita převážně střední. Střední pak má být i v dalších několika lokalitách po celém Česku.

V neděli lze vysokou aktivitu očekávat na téměř celém území, s výjimkou jen několika málo míst u hranic v Ústeckém, Královéhradeckém kraji a ve Slezsku.

Na cestu do přírody nezapomeňte repelent. Klíšťata jsou po zimě znovu aktivní

Aktivitu klíšťat ovlivňuje počasí, se kterým souvisí i počátek jejich sezony. Při krátkých a mírných zimách je nutné počítat s brzkou aktivitou. „Zvýšení či snížení teploty v daném období, změny ve srážkových úhrnech a v sezónnosti počasí mají velký vliv na vývoj klíšťat a potenciální přenos infekčních onemocnění těmito parazity. Jednotlivé klimatické faktory působí komplexně a ovlivňují jak jejich vývoj, tak populaci jejich hostitelů, na kterých sají,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav na svém webu.

S největším výskytem klíšťat je třeba počítat v období od března do června s hlavním vrcholem v květnu, druhý vrchol přichází na podzim a trvá do příchodu prvních mrazů. „Obecně se dá říci, že nejlépe klíšťatům svědčí teplé a vlhké prostředí, nejhůře se vypořádávají se suchem,“ píšou meteorologové s tím, že klíšťata obecně nemají ráda extrémy, tedy velmi nízké či naopak velmi vysoké teploty, extrémní sucho nebo naopak velké vlhko.

Lidé, kteří mají domácí mazlíčky, klíšťata najdou spíše v srsti svého psa než zakousnutá do vlastní kůže. Třeba je tak kontrolovat a chránit jak sebe, tak svého mazlíčka. Klíšťata se nejčastěji přisávají na místa, která jsou dobře prokrvená a méně přístupná, jako jsou uši, prostory mezi prsty nebo okolí krku, proto je velmi důležité pečlivě zkontrolovat celou kůži, a to po každé procházce. Na trhu najdeme pro psy celou škálu prostředků proti klíšťatům, jako jsou antiparazitní obojky, tablety, spreje nebo pipety.

„Rozdíl mezi jednotlivými antiparazitiky je ve způsobu aplikace, nástupu a délce účinku. Obojky začínají fungovat zhruba za pět dní od nasazení a jejich účinek trvá až osm měsíců. Navíc jsou také voděodolné a jejich účinná látka se rozšíří po celé kůži zvířete, ale pouze v podkožní vrstvě, takže neproniká do krevního oběhu,“ vysvětlila veterinářka Dagmar Zähringer.

Pipety neboli spot-ony se aplikují přímo na kůži mezi lopatky mazlíčka. Účinkují už druhý den po aplikaci, ale celkový účinek vydrží méně než pět týdnů. Spot-ony mohou mít také kombinovaný účinek, to znamená, že působí na blechy i klíšťata. „Vyvarujte se kombinacím více různých antiparazitních přípravků najednou. Žádný prostředek není stoprocentně účinný, a proto určitě vždy myslete také na prevenci – vyhýbejte se místům, kde je vysoká koncentrace parazitů, zejména během jarního a letního období,“ dodala veterinářka.

Psa je možné nechat pro jistotu očkovat proti lymské borelióze, kterou klíšťata přenášejí. To je možné od 12. týdne věku s tím, že zhruba po třech týdnech následuje přeočkování a pro udržení trvalé imunity se doporučuje každoroční revakcinace.

Pokud v kůži psa klíště najdeme, je třeba jej odstranit speciální pinzetou, místo dezinfikovat a sledovat jakékoli příznaky infekce. V případě zarudnutí, otoku nebo změny chování mazlíčka je třeba ihned kontaktovat veterináře.

Aktivita klíšťat

• Stupeň 1 – malé riziko

Pro návštěvu listnatých a smíšených porostů a křovin s bylinnou vegetací zvolit oblečení z hladké světlé látky a občas prohlédnout, zejména kalhoty, a případně odstranit přichycená klíšťata (totéž i v dalších stupních rizika). Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

• Stupeň 2 – mírné riziko

Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

• Stupeň 3 – středně velké riziko

Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

• Stupeň 4 – vysoké riziko

Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

• Stupeň 5 – mimořádné riziko

Použití repelentu. Nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohyb pouze po zpevněných cestách. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.

Zdroj: ČHMÚ