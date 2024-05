Stačilo jediné klíště a asistenční pes Kulíšek málem zemřel. I přes veškerá preventivní opatření a antiparazitní ochranu se od klíštěte obecného nakazil anaplazmózou. Nemocí, která se velmi těžko rozpozná a jež často končí doživotními následky i smrtí. V těle psa navíc zůstává a může kdykoliv znovu propuknout. Zvíře neochránila ani vhodná antiparazitika.

Asistenční pes Kulíšek se nakazil anaplazmózou, kterou přenáší klíště obecné | Foto: se svolením Soni Kecové

Kulíšek je pětiletý černý labrador, který je více než jen miláčkem rodiny. Jde o perfektně vycvičeného asistenčního psa. Pro svou těžce nemocnou paničku Soňu Kecovou je důležitým pomocníkem a psychickou podporou. Vždy ji přinesl láhev s vodou, tašku s léky, brýle či papuče. Umí otevírat dveře, podat zvonící telefon i přivolat pomoc.

Náhle se však ocitl na hranici života a smrti, a to kvůli jedinému klíštěti. Nakazil se totiž zákeřnou anaplazmózou.

„Můj stav se během posledních tří let velmi zhoršil. Už nikam, kromě návštěvy lékařů, nemohu. Devadesát procent dne trávím v posteli po boku svého pomocníka, bez kterého se neobejdu,“ začíná o nemoci svého čtyřnohého parťáka Soňa Kecová.

„Pro Kulíškovu záchranu jsem ochotná udělat cokoliv a nikdy to nevzdám. To jsem mu slíbila,“ dodává žena, která kvůli anaplazmóze už o jednoho psa přišla.

Příběh Soni Kecové Soňa Kecová byla v minulosti nucena pro chronické úporné bolesti trojklanného nervu, hlavy a páteře užívat vysoké dávky fentanylu. Jde o lék, který je údajně padesátkrát silnější než heroin. Nyní je díky své silné vůli na mnohem nižší udržovací dávce léku, ale úporné bolesti má stále a její stav se nadále zhoršuje. Kvůli infikovanému klíštěti teď bojuje se závažným onemocněním i její asistenční pes Kulíšek, jehož pomoc je pro ni klíčová. Životní příběh Soni Kecové plný bolesti jsme již dříve popsali v tomto článku: Její tělo ničí lék padesátkrát silnější než heroin. Když ho však vysadí, zemře

Na pokraji smrti kvůli klíštěti

Anaplazmózou se asistenční pes Kulíšek nakazil na přelomu července a srpna loňského roku. Bohužel jde o nemoc, kterou je těžké diagnostikovat pro její nespecifické příznaky. „Čtyři měsíce byl léčen antibiotiky, antimykotiky a kortikoidy. Zpočátku to totiž vypadalo na dietetickou chybu. Zvracel, měl průjmy, byl letargický. Později měl i problémy s rovnováhou a kulhal,“ popisuje příznaky majitelka.

Anaplazmóza byla Kulíškovi z krevních testů diagnostikována až před Vánocemi. Následovala cílená léčba tetracyklínovými antibiotiky (širokospektrální antibiotika, pozn. red.) a antimykotiky. Akutní formu onemocnění díky nim Kulíšek přežil, ovšem i přesto je stále příliš oslabený.

Bakterie anaplazmózy v něm zůstane do konce života. Při jakékoliv stresové zátěži, operaci či viróze se tak může naplno projevit znovu.

„Jsem už psychicky, fyzicky i finančně naprosto vyčerpaná. Táhne se to s námi od konce loňského srpna. Za těch několik měsíců nás to stálo 127 tisíc korun. Všechny úspory i penzijní spoření jsem už vyčerpala,“ říká Kulíškova panička. Pro svého čtyřnohého kamaráda proto založila sbírku na platformě Donio.

Zákeřná anaplazmóza

Nemoc je podle ošetřujícího veterinárního lékaře Zbyňka Horáka z Havířova zákeřná v tom, že ji lze jen těžko odhalit včas. Pokud se na ni přijde pozdě, může končit nevratným poškozením organismu či smrtí psa.

„Anaplazmóza je infekce, kterou může na psa přenést klíště obecné. Nemoc má dvě formy (akutní a chronickou, pozn. red.), ale obě pro psa znamenají vážné nebezpečí,“ potvrzuje.

Na obrázku nákres bakterie anaplasma phagocytophilum:

„Obě formy anaplazmózy mohou vyvolávat zvracení, průjem, ztuhlost a bolestivost kloubů podobně jako artritida. Mnoho psů se z akutní fáze onemocnění uzdraví, ovšem zůstávají chronicky infikováni. Při pozdějším narušení imunitního systému může nastat závažný problém,“ dodává veterinář.

Antiparazitní tablety selhaly

I přesto, že bral Kulíšek každých pět týdnů (doba doporučená výrobcem, pozn. red.) antiparazitní tablety, nemocí se nakazil. Žádná antiparazitní ochrana totiž není stoprocentně spolehlivá.

Asistenční pes Soni Kecové je tak bohužel jedním ze těch, které klíště infikovalo i přes pravidelně podstupovaná vhodná preventivní opatření.

„Kulíšek má kvůli anaplazmóze poškozená játra, ledviny a je hned unavený. Býval veselý a energický, nyní jen polehává. Vůbec jsem netušila, že se může ocitnout v tak kritickém stavu kvůli jedinému klíštěti. Čeká nás dlouhodobá rekonvalescence a komplikovaná celoživotní léčba,“ zoufá si žena, která je již 20 let v invalidním důchodu kvůli nesnesitelným chronickým bolestem. Asistenční pes je tak pro ni každodenní nutností.

Kulíšek se navíc od narození potýká se sníženou imunitou a těžkou alergií s atopickým ekzémem. Kdyby celoživotně nebral předepisované léky, rozdrbal by si kůži po celém těle.

Následkem toho mu vznikají rozsáhlé léze, strupy a má zanícenou mokvající zapáchající kůži. Ta se brzy stává rojištěm bakterií a kvasinek. Boj s anaplazmózou je tak pro Kulíška ještě těžší než pro zdravého psa.



Žena bojuje za všechny psy

Majitelka Kulíška se nehodlá smířit s tím, že by měl podobný osud potkat i majitele dalších psů. Proto se rozhodla svým příběhem všechny varovat. V okolí Těrlické přehrady u Havířova totiž dle jejích slov zemřelo na nákazu anaplazmózou několik dalších psů z jejího okolí.

„S pomocí jsem roznesla letáky s upozorněním na tuto nemoc a popisem příznaků. Vše jsem zveřejnila i na sociálních sítích a v novinách. Plánuji se spojit také se Státním zdravotním ústavem a informovala jsem Krajskou veterinární správu,“ bojuje za ostatní psy Soňa Kecová ve chvílích, kdy jí její nemoc dopřeje chvíli oddechu.

Nejvíce onemocnění anaplazmózou propukne podle veterinárního lékaře Zbyňka Horáka na jaře a v létě, ale i na podzim. Často dochází k současné infekci lymskou boreliózou či ehrlichiózou.

Zbyněk Horák předpokládá, že k přenosu infekce dochází po 24 hodinách. Doporučuje proto každý den psa kontrolovat a alespoň jednou ročně preventivně podstoupit se zvířetem rychlý klinický test z krve.

Test stojí kolem 350 korun a může psu prakticky zachránit život díky včasnému odhalení nemoci.

Kulíšek (na snímku) přežil nákazu anaplazmózou s těžkým průběhem. Labrador Jack však nemoci i přes cílenou léčbu podlehlZdroj: se svolením Soni Kecové

S tím ovšem úplně nesouhlasí Kulíškova majitelka Soňa Kecová. „Používám antiparazitika, která garantují úhyn přisátého klíštěte v rámci jednotek hodin. Ročně za ně utratím nemalou částku,“ krčí rameny.

„Mám tři labradory. U dvou z nich stačila i tak krátká doba na to, aby se anaplazmózou nakazili a měli těžký průběh. Kulíšek přežil, ale signální pes Jack bohužel svůj boj prohrál,“ smutně konstatuje Soňa Kecová. Říká však, že kdyby jeho smrt měla pomoci dostat anaplazmózu do povědomí více lidí a zachránit tak další psy, nebyla by zbytečná.

Z nejhoršího je venku, ale…

Kulíšek je snad již z nejhoršího venku. Anaplazmózu s těžkým průběhem přežil. Vyhráno ale zatím rozhodně nemá.

Přispět v rámci sbírky „Kulíškův SEN o životě bez bolestí“na Doniu můžete ZDE.

„Bylo to pro nás všechny stresující – čtyři měsíce nejistoty a strachu. Bohužel ty obavy nadále pokračují. Časté kontroly, injekce, infúze, léky, dieta a mnoho různých vyšetření. Kontrolní odběry krve, SONO vnitřních orgánů. Nejhorší je ale strach, zda budu mít na léky a jak zaplatím účty, které narůstají,“ svěřuje se Soňa Kecová ve sbírce na Donio.

Do sbírky je možné přispět jakoukoliv částkou až do konce května. Pravděpodobně však dojde k jejímu prodloužení.

Na léčbu lze přispět i zakoupením trička s motivem Kulíška na webu Kreslená trika. Veškerý výtěžek poputuje na Kulíškovu léčbu.

